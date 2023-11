Sarà un nuovo giocatore del Milan: lo rivela una fonte ufficiale

Le ultime di calciomercato Milan mettono in evidenza le importanti indiscrezioni provenienti dalla Spagna: certezze sull’approdo in rossonero del classe 2000

Un laterale mancino, ovvero un vice Theo Hernandez. Una prima punta, cioè un vice Giroud. Questi gli obiettivi nell’immediato del Milan, tra gennaio (dove si cercherà anche un difensore low cost visto l’infortunio di Kalulu) e giugno. L’estate prossima, va detto, il centravanti sarà una delle priorità considerata l’età avanzata del francese, peraltro in scadenza di contratto proprio a fine stagione.

Per quanto riguarda la corsia mancina, al momento la candidatura più forte rimane quella di Juan Miranda. Scuola Barcellona, il 23enne spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno. È un pilastro del Betis di Pellegrini, ottavo nella Liga, consapevole che difficilmente riuscirà a trattenerlo. Anzi, in Spagna sono praticamente sicuri del suo addio.

‘El gol digital’ ne è letteralmente convinto: Miranda sarà un nuovo calciatore del Milan. Il portale ispanico cita fonti ufficiali del club biancoverde, ma aggiunge “a partire della stagione ventura”. Cioè dal 2024/2025, anche se sappiamo che Moncada e soci ragionano sull’arrivo anticipato del classe 2000.

Insomma, Miranda potrebbe vestirsi di rossonero già a gennaio, a patto che gli andalusi accettino una cifra ragionevole visto che non rinnoverà il contratto. Per Pioli sarebbe un rinforzo importante dati i problemi in difesa e, nello specifico, a sinistra dove adesso ha a disposizione il talentuoso ma giovanissimo Bartesaghi come unico rimpiazzo di ruolo di Hernandez.

Miranda al Milan, conferme dal Betis: ‘sogno’ Marcos Alonso

Miranda al Milan, nella finestra invernale dietro il pagamento di una sorta di indennizzo oppure gratis dal 1° di luglio del 2024. Certezze assolute dalla Spagna, con conferme che arrivano da fonti interne dello stesso Betis.

Gli andalusi, non a caso, sono già al lavoro per il sostituto del terzino. Sempre stando a ‘Elgoldigital’, il sogno è Marcos Alonso chiuso al Barça da Alejandro Balde. Ma l’ex Chelsea ha un ingaggio importante. Il piano B, invece, è rappresentato da Javi Galan, ora all’Atletico Madrid ma di proprietà del Celta Vigo.