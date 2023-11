Rinnovo Lautaro, Inter ‘avvisata’: “Non conta solo il denaro”

Da settimane si discute del possibile rinnovo di contratto di Lautaro Martinez con l’Inter

Non dovrebbe ancora essere una priorità il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez per l’Inter, considerata la scadenza di giugno 2026. Eppure, da qualche settimana il prolungamento del capitano interista è diventato un pensiero fisso nella testa dei dirigenti nerazzurri.

L’obiettivo del club è quello di legare alla società per molti anni un calciatore diventato un simbolo dell’interismo grazie all’attaccamento verso la maglia mostrato dal suo arrivo a Milano. Un matrimonio che entrambe le parti desiderano prolungare ufficialmente con un nuovo accordo, come confermato ancora una volta dall’agente del centravanti argentino Alejandro Camano ai microfoni di ‘fcinternews’.

Queste le parole del procuratore: “Abbiamo una grande relazione con i nerazzurri. E stiamo discutendo sul riunirci per parlare del rinnovo di Martinez. L’Inter vuole rinnovare il contratto a Lautaro. E noi vogliamo prolungare. Non ci saranno problemi. Ci vedremo nei prossimi giorni o nelle prossime settimane”. Ad ogni modo, come ribadito dall’agente, un accordo con l’Inter ancora non è stato raggiunto, nonostante “ci sia la volontà di ambo le parti di sedersi e discutere il rinnovo”.

Lautaro rinnova con l’Inter, l’agente: “Non conta solo il denaro”

Camano ha ribadito come, a prescindere dai contorni economici, il legame tra Lautaro e l’Inter è dettato anche da altri fattori.

Per l’argentino, come spiegato dall’agente, contano oltre il denaro anche “il progetto, la traiettoria sportiva, quello che sta succedendo, il fatto che vada tutto bene, quanto stia crescendo il sentimento interista nelle persone”. “Lautaro non è solo soldi” secondo Camano, bensì anche “sentimento per il club, una città che gli vuole bene e a cui lui vuole bene”.

Infine, dopo il 23esimo posto dell’ultima edizione, per il noto procuratore Lautaro potrebbe ancora ambire nei prossimi anni alla vittoria del Pallone d’Oro: “Ne sono convinto. Una volta che si chiuderà l’epoca Messi, un calciatore favoloso che ha vinto 8 volte il Pallone d’Oro, il mondo del calcio si aprirà alle nuove generazioni. Lautaro ha una traiettoria enorme ed è già una stella ha 26 anni. Abbiamo grande fiducia nel futuro, per questo non diamo importanza ai soldi, ma al progetto. L’Inter ora ne ha uno molto buono, Martinez è felice”.