Riecco Morata, la destinazione spiazza tutti

Il nome di Alvaro Morata torna ad essere al centro delle voci di mercato: l’ultima ha del clamoroso, la destinazione è a sorpresa

Riecco Alvaro Morata. Si avvicina la finestra di mercato di gennaio e l’attaccante dell’Atletico Madrid torna ad essere al centro delle voci su un possibile trasferimento.

Non basta l’aver messo a segno nove gol in dodici partite disputate, diventando un punto fermo della squadra di Simeone, non basta essere uno dei bomber più prolifici in stagione, né tanto meno le trattative avviate per il rinnovo di contratto.

Puntualmente, con l’avvicinarsi dell’apertura della sessione invernale di calciomercato, ecco tornare il nome di Morata. La scorsa estate è stato a lungo vicino ad un ritorno in Serie A: Inter, Milan, Roma, anche la Juventus, a turno hanno pensando a provato a riportarlo in Italia senza però piazzare l’affondo decisivo.

Ora, con il contratto in scadenza nel 2024 e un forma smagliante, si parla nuovamente di un possibile addio al Wanda Metropolitano. Ma questa volta la possibile destinazione è sorprendente.

Calciomercato, niente Serie A per Morata: c’è la MLS

Alvaro Morata in America è l’indiscrezione lanciata da ‘Relevo’ che indica nei Los Angeles Galaxy la franchigia interessata al bomber spagnolo.

Al momento non è stata presentata ancora nessuna offerta ufficiale, ma viene segnalato il forte interesse nei confronto del numero 9 del calciatore dei Colchoneros. L’eventuale proposta proveniente dalla MLS metterebbe Morata davanti ad una scelta non soltanto calcistica.

Decidere di accettare la corte americana significherebbe scegliere di compiere una svolta radicale anche dal punto di vista della propria vita personale ed è proprio questo aspetto che avrà un peso fondamentale nella decisione di Morata.