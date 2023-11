Milan, un ex Juve per la difesa: con lui Pioli risolve un grosso problema

Il Milan sta avendo delle difficoltà a livello difensivo; l’aiuto, da questo punto di vista, potrebbe arrivare da un ex Juventus

Un momento per nulla positivo quello che sta passando il Milan; i rossoneri, tra campionato e Champions League, hanno ottenuto un solo punto nelle ultime tre partite. Per quanto riguarda la Serie A i ragazzi di Pioli hanno perso contro la Juventus e pareggiato in casa del Napoli; due scontri diretti senza successo e delle difficoltà che bisogna risolvere nel minor tempo possibile. Nell’ultima partita di campionato, Giroud è tornato al gol ma la squadra non è riuscita a sfruttare, al meglio, le reti del proprio centravanti.

Un problema da risolvere, infatti, riguarda la tenuta difensiva; sei gol subiti nelle ultime tre partite ma soprattutto la sensazione che si riesca a far male al Milan con estrema facilità. Situazione per nulla semplice considerando come una buona fase difensiva sia fondamentale se si vuole andare a raggiungere obiettivi importanti tra campionato e coppe.

Difficoltà difensiva dovuta anche al problema relativo agli infortuni; contro il Napoli era già assente Thiaw, espulso contro la Juventus. A questo, però, bisogna aggiungere il fatto che Pioli non ha potuto contare su Kjaer (dovrebbe rientrare contro l’Udinese), Kalulu e Pellegrino. Sia per il francese sia per l’argentino si teme un lungo stop e questo rappresenta un problema non da poco in casa Milan dal momento che la squadra, impegnata su tre fronti, può fare affidamento solamente su tre centrali. La soluzione potrebbe arrivare da un ex Juventus.

Calciomercato Milan, piace Dragusin del Genoa per la difesa

I rossoneri sono in una situazione decisamente delicata a livello difensivo; gli stop di Kalulu e Pellegrino, infatti, lascia Pioli con tre difensori centrali a disposizione e questo, considerando i numerosi impegni da affrontare, può rappresentare un problema non da poco.

Una soluzione può essere rappresentata dal mercato; il Milan ha bisogno di un difensore in modo da offrire a Pioli un’alternativa per affrontare, nel migliore dei modi, il resto della stagione. Uno dei giocatori che piace alla società rossonera è Dragusin, difensore del Genoa ed elemento fondamentale all’interno della rosa rossoblù.

Gilardino non può rinunciare al classe 2002 e lo testimonia il fatto che il centrale ha giocato dieci partite su dieci dal primo all’ultimo minuto.

L’ex Juventus sta dimostrando di avere le qualità per andarsi ad imporre in un club con obiettivi importanti; appare però complicato che il Genoa possa rinunciare a Dragusin nel prossimo mercato invernale. Il club ha come obiettivo quello della salvezza e, per raggiungerla, non si può rinunciare al difensore che tanto bene sta facendo fino a questo momento.