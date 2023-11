Lazio, i dubbi di Sarri sulla permanenza: c’è un’altra panchina in Serie A

Le ultime news sul mercato della Lazio sono legate al futuro di Sarri e al rapporto con Lotito. Pronta un’altra panchina in Serie A

La vittoria all’ultimo minuto contro la Fiorentina nel monday night ha permesso alla Lazio di scavalcare Bologna e Roma in classifica, portandosi al settimo posto a 3 lunghezze dalla zona Champions.

Prima della sosta per le Nazionali, c’è un trittico di partite molto importanti che attendono i biancocelesti. Si inizia già venerdì con l’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A contro il Bologna, prima della sfida da dentro o fuori in Champions League contro il Feyenoord che precederà l’atteso derby della Capitale contro la Roma. Tre partite che possono dire tanto per il futuro della Lazio e del suo allenatore. Nonostante un contratto in essere fino al 2025, infatti, Maurizio Sarri è tornato a mettere in dubbio la sua permanenza sulla panchina degli aquilotti. “Non so se a fine stagione rimango” le parole dell’ex tecnico di Napoli e Juve riportate da ‘Il Messaggero’ che suonano come un campanello d’allarme.

Panchina Lazio, Focolari: “Sarri non va più d’accordo con Lotito”

Mentre il popolo biancoceleste si divide tra chi sostiene ancora mister Sarri e chi preferirebbe una separazione a giugno, impazza già il toto allenatore per la prossima stagione.

Sul tema è intervenuto anche il giornalista sportivo e tifoso laziale Furio Focolari, che ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha spiegato: “Con l’addio di Tare, pensava di poter dire la sua sul mercato, ma non è stato così: ad ogni modo Sarri quasi certamente vorrebbe finire la sua carriera alla Fiorentina per avvicinarsi a casa a Figline Valdarno. Quello che è certo è non va più d’accordo con Lotito, si è rotto qualcosa tra i due. Italiano alla Lazio in uno scambio di panchine? Non è detto, magari lui va al Napoli e in biancoceleste arriva qualcun altro”.