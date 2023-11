La Juventus spinge per Samardzic, ma occhio ad un’altra big

La Juventus continua a seguire con grande attenzione il profilo di Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese. Attenzione anche al Milan. Le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri sta vivendo un ottimo inizio di campionato. I bianconeri, che in questa stagione non hanno le coppe dopo l’esclusione dalla Conference League, hanno soltanto le competizioni italiane per provare a tentare un vero e proprio colpo grosso che avrebbe del clamoroso.

Al momento la Vecchia Signora si trova al secondo posto fra i due fuochi milanesi. Davanti c’è l’Inter di Simone Inzaghi, mentre dietro il Milan di Stefano Pioli, battuto proprio dai bianconeri, che però potrebbe insidiare la Juventus di Massimiliano Allegri in sede di calciomercato. Attenzione infatti al nome caldissimo di Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese tornato buono per le big del nostro calcio dopo il mancato approdo all’Inter nella scorsa estate. Il classe 2002, uno dei talenti più lucenti del campionato italiano di Serie A, sta facendo benissimo anche in questa stagione con la maglia dell’Udinese nonostante la sua squadra, rispetto allo scorso anno, stia mostrando molte più lacune, soprattutto dal punto di vista dello sviluppo del gioco.

Il Milan prova ad inserirsi per Samardzic

La Juventus ha già scelto l’uomo a cui affidare le chiavi dell’estro e della fantasia della squadra bianconera: Lazar Samardzic. Il centrocampista, giovanissimo, è senza dubbio uno dei migliori nel campionato italiano di Serie A sia dal punto di vista della qualità del gioco espresso che sul lato tattico. Un gioco davvero a 360 gradi che sarebbe fondamentale per fare quel salto di qualità che manca al centrocampo della Juventus di Massimiliano Allegri, ma occhio al Milan di Stefano Pioli.

I rossoneri, che sono a caccia di giocatori di gamba sulla linea mediana, potrebbero fare anche loro un tentativo per Samardzic, ma molto dipenderà dalle tempistiche. Se la Juventus infatti dovesse provare l’anticipo per il 21enne già a gennaio potrebbe mettere alle strette anche il Diavolo, più proiettato verso la prossima estate dei trasferimenti.