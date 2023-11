Kean, così non va: ecco cosa ha deciso la Juventus

Discussioni in corso alla Juventus su Moise Kean, arriva la decisione del club bianconero sull’attaccante

Non ha ancora trovato, purtroppo per lui, il gol in campionato, ma nelle ultime settimane Moise Kean ha messo insieme diverse prestazioni positive. Buono il suo apporto nel derby col Torino, con il Milan ha svoltato la partita causando l’espulsione di Thiaw, contro il Verona aveva trovato la rete per due volte prima degli interventi del Var.

L’attaccante della Juventus è in crescita e specie con gli scaligeri è stato piuttosto fortunato. Due reti di ottima fattura, cancellate però da un fuorigioco millimetrico e dalla sbracciata su Faraoni in avvio delle rispettive azioni. La sua frustrazione è apparsa in maniera piuttosto evidente dopo la seconda rete annullata, quando, in un gesto di stizza, ha sbattuto con le mani un pallone per terra prendendosi una ammonizione evitabile.

Il giocatore è stato ancor meno felice, poco dopo, quando Massimiliano Allegri lo ha tolto dal campo, sostituendolo con Cambiaso. Un cambio che Kean non aveva preso per niente bene, chiedendo all’allenatore “Perché togli me?”. Una scena che a sua volta il club non ha apprezzato.

Juventus, intervento di Giuntoli su Kean

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ci ha tenuto a intervenire sulla questione, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’. E dunque ha avuto un confronto diretto con il calciatore.

Alla presenza anche di Landucci, vice di Allegri, il dirigente ha spiegato all’attaccante, con toni pacati ma decisi, che sarebbe decisamente il caso di evitare simili gesti di insofferenza. Un invito a mantenere la calma, per il bene di tutto l’ambiente, visto che le cose per la Juventus stanno procedendo bene e non ci si può lasciare andare a nervosismi inutili.