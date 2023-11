Juventus, vuole andarsene a gennaio: “Colloqui positivi”

Sempre più probabile l’addio a gennaio ai bianconeri: contratto fino al 2028 e ingaggio triplicato

La Juve si prepara ad accelerare il colpo. A gennaio Cristiano Giuntoli ha intenzione di regalare ad Allegri un puntello di alto cabotaggio per il centrocampo dopo la squalifica di Fagioli e quella in arrivo per Paul Pogba.

I nomi restano quelli, da Samardzic a Hojbjerg fino a De Paul. Tutti profili importantissimi, ma ce n’è uno che ha scalato le gerarchie fino a diventare il primissimo della lista. Parliamo ovviamente di Lazar Samardzic, che fino a qualche giorno fa sembrava destinato a vestire il bianconero della Vecchia Signora ma solo a giugno. Invece tutte le parti in causa stanno spingendo forte per anticipare tutto. Sia la Juve che lo stesso giocatore tedesco naturalizzato serbo. E l’Udinese ha aperto, perché la situazione di classifica è tosta da gestire e servono solo e soltanto giocatori totalmente dediti alla causa. Come riporta ‘Tuttosport’, ulteriore segnale in direzione Juve è che i friulani hanno ingaggiato un agente molto vicino a loro per gestire l’operazione. L’obiettivo è eliminare ogni possibile sorpresa e intervento esterno, leggasi papà Mladen, come successo con l’Inter.

Juventus, Samardzic arriva a gennaio: il segnale dall’Udinese, la fornula e il contratto

Samardzic, come detto, sta spingendo, anche per raggiungere due amici quali Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz che giocano sicuramente la loro parte nella scelta del centrocampista ex Lipsia. La sua avventura all’Udinese sembra definitivamente arrivata ai titoli di coda e con la Juventus va verso un accordo per un contratto fino al 2028 con un ingaggio triplicato rispetto all’attuale da 425mila euro.

Bisognerà poi soprattutto trovare l’intesa tra i club, ma potrebbe non essrere così complicato. Anche perché Giuntoli ha un ottimo rapporto con la dirigenza dei Pozzo, quando era al Napoli ha concluso diversi affari importantissimi come Zielinski, Allan e Meret. E Samardzic è un vecchio pallino del dt della Vecchia Signora, che potrebbe far rientrare nell’operazione anche Marley Ake (un po’ come era stato per Fabbian), già andato in prestito all’Udinese in estate. E se non sarà lui potrebbe essere un altro dei tanti talenti della NextGen. La sensazione è che la formula sia confermata, ovvero prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di qualificazione in Champions League della Juventus. Il Borussia Dortmund ha mandato emissari a osservare Lazar, che però sembra aver già fatto la sua scelta.