Incredibile in Coppa Italia: arbitro ko e partita interrotta

Il direttore di gara ha avvertito un forte fastidio che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco

Al termine dei primi 45 minuti del secondo match di giornata in Coppa Italia, è sicuramente sorprendente il vantaggio per 0-2 ottenuto dal Parma in trasferta contro il Lecce. La formazione emiliana, passata in vantaggio dopo pochissimi minuti con la rete di Sohm, ha poi trovato il raddoppio sugli sviluppi di corner con Bonny.

Una prima frazione di gioco che è stata interrotta per qualche minuto a causa di un episodio curioso, come certificato dai 7 minuti di recupero assegnati prima del duplice fischio. Intorno al 25′, infatti, l’arbitro Minelli è stato costretto a fermare l’incontro per un fastidio avvertito al polpaccio. Dopo aver ricevuto le cure dello staff medico del Lecce, il fischietto della sezione di Varese ha cercato di stringere i denti, salvo poi arrendersi al primo scatto. Per questa ragione l’arbitro ha lasciato l’incarico al quarto uomo Feliciani, al quale ha affidato la propria attrezzatura tecnica prima della ripresa ufficiale del gioco.