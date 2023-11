Dybala e il dato che preoccupa la Roma: urge un cambiamento

Dybala è uno dei giocatori più importanti all’interno della rosa di Mourinho ma la Roma è preoccupata da una statistica in particolare

La Roma ha degli obiettivi decisamente importanti in questa stagione; in campionato la voglia è quella di lottare per un posto nella prossima Champions League mentre nelle coppe si proverà ad arrivare in fondo in modo da regalare importanti soddisfazioni ai propri tifosi. Nell’ultima sessione estiva di mercato, la dirigenza giallorossa ha portato alla corte di Mourinho una serie di giocatori di assoluto valore.

L’acquisto più importante è stato, senza ombra di dubbio, Lukaku che va a comporre insieme a Dybala una coppia da sogno; proprio l’argentino è uno dei giocatori di maggior talento all’interno della rosa giallorossa. L’ex Juventus, con le sue qualità, riesce a cambiare il corso di una partita da un momento all’altro.

Come ha giocato Dybala l’ultima partita: Cagliari Roma

L’ultima giornata di campionato ha visto i giallorossi affrontare l’Inter a San Siro; un big match dove si è sentita, senza alcun dubbio, l’assenza di Dybala. L’argentino avrebbe potuto rappresentare un valore aggiunto contro una squadra decisamente forte. Il forfait della Joya deriva dall’infortunio subito contro il Cagliari.

Nel primo tempo del match contro il club neopromosso, Dybala seguito di un contrasto di gioco è stato costretto ad alzare bandiera bianca lasciando con il fiato sospeso tutti i tifosi della Roma considerando l’importanza del giocatore all’interno del sistema di gioco di Mourinho.

Fantacalcio: i voti di Dybala

Giocatore fondamentale non solo per la Roma ma anche per un discorso di Fantacalcio; l’argentino, infatti, può dare un contributo determinante tra gol e assist. L’esordio in campionato di Dybala è arrivato nella trasferta contro il Verona all’interno di una partita decisamente complessa per i ragazzi di Mourinho. La prestazione di Dybala non è stata delle migliori con il giocatore che ha faticato ad incidere; il voto, complice la sconfitta e il cartellino giallo, è stato un quattro e mezzo.

Assente contro il Milan, l’argentino è tornato a completa disposizione di Mourinho nel match casalingo con l’Empoli dove è stato capace di mostrare tutte le sue qualità e tutta la sua importanza grazie ad una doppietta di pregevole fattura ed una prestazione in cui si è vista tutta la tecnica della Joya. A livello di voto ha ottenuto un tredici e mezzo. Diverso discorso sia per la sfida con il Torino sia per quella con il Genoa; due trasferte dove l’argentino ha faticato a mostrare il suo valore ottenendo, come voto, rispettivamente un cinque e mezzo e un cinque.

Decisamente diverso il discorso legato al match contro il Frosinone dove Dybala ha mostrato quanto sia fondamentale con due assist che si sono rivelati fondamentali per il due a zero della Roma. Una prestazione da nove in pagella; arriviamo ora alla trasferta di Cagliari dove, come detto in precedenza, l’argentino ha dovuto abbandonare il campo per un problema fisico. I quaranta minuti in campo della Joya gli sono comunque valsi una bella sufficienza.

Come ha commentato Dybala su Instagram

Prima dell’infortunio contro il Cagliari, la Joya era stata protagonista nel match contro il Frosinone con due assist. Dopo quella sfida, l’argentino ha voluto pubblicare un post sul suo profilo Instagram e al momento quel post resta ancora l’ultimo in cui Dybala commenta una partita della sua squadra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo Dybala (@paulodybala)

Dybala nella probabile formazione di Roma Lecce

La prossima partita di campionato della Roma vedrà i giallorossi affrontare, in casa, il Lecce; un match fondamentale perché i ragazzi di Mourinho vogliono riscattare il passo falso in casa dell’Inter e riprendere il cammino. Il tecnico può sorridere visto il ritorno di Dybala; recuperare l’argentino è importantissimo per la Roma visto le qualità di un giocatore in grado di cambiare l’esito del match da un momento all’altro.

La Joya, a meno di clamorose situazioni, partirà dal primo minuto; andiamo, dunque, a vedere la probabile formazione della Roma con la presenza dall’inizio dell’argentino. Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Aouar, Cristante, Bove, Zalewski; Lukaku, Dybala.

Dybala nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Un giocatore determinante per la Roma e gli obiettivi dei giallorossi ma fondamentale anche a livello fantacalcistico; parliamo, infatti, di un fantasista in grado di dare un contributo importante a livello di gol e assist. Vediamo le statistiche aggiornate, fino a questo momento, di Dybala

Gol: due

Assist: due

Ammonizioni: due

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 7.16

Dybala preoccupa Mourinho: la statistica deve essere cambiata

Abbiamo detto di una stagione importante per la Roma considerando anche gli obiettivi, in campionato e nelle coppe. Per essere protagonisti in tutte le competizioni, Dybala è un giocatore fondamentale ma un problema impensierisce Mourinho e tutto l’ambiente giallorosso.

Facciamo riferimento al discorso infortuni con Dybala che, in questa stagione, ha disputato solamente 471 minuti. Facendo un rapido calcolo significa la Joya titolare in sei partite da inizio stagione; la Roma, tra campionato ed Europa League, è scesa in campo ben tredici volte. Più della metà dei match saltati dall’argentino e questo non può tranquillizzare i tifosi giallorossi; avere o meno Dybala fa tutta la differenza del mondo.