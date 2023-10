UFFICIALE, rinunciano ai Mondiali 2034: resta una sola candidata

Novità importanti per quelli che saranno i Mondiali 2034: niente Australia, favorita l’Arabia Saudita. Ecco la situazione

L’ultimo Mondiale giocato in Qatar, e storico sotto tanti punti di vista, ha sancito il trionfo dell’Argentina del neo Pallone d’oro Leo Messi. Una competizione come sempre attesissima e che nelle prossime edizioni si prepara a scaldare i motori con ulteriori novità.

Mirino soprattutto sull’edizione 2034 che non si disputerà certamente in Australia. La stessa Federazione ha infatti rinunciato alla propria candidatura andando sostanzialmente a rafforzare la posizione eventuale dell’Arabia Saudita, sempre più favorita in quanto unica candidata rimasta.

La Federcalcio Australia in un comunicato ufficiale ha ammesso: “Abbiamo considerato la possibilità di candidarci per ospitare la Coppa del Mondo di Fifa e, dopo aver considerato tutti i fattori, abbiamo deciso di non farlo per la competizione organizzata nel 2034“.