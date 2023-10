Sarri pazzo di Felipe Anderson: “Il più forte di tutti. Castellanos preconvocato dall’Argentina”

Vittoria pesantissima per la Lazio, che vince all’ultimo secondo contro la Fiorentina grazie al rigore di Immobile: ossigeno per la squadra di Sarri, che parla in conferenza stampa

La Lazio risorge all’ultimo secondo di partita e centra una vittoria di importanza clamorosa al 95′ grazie al rigore di Ciro Immobile. Fiorentina ko 1-0 e biancocelesti che rientrano prepotentemente nella lotta Champions, ora ad appena 3 punti dall’Atalanta che occupa in questo momento il quarto posto grazie alla vittoria di Empoli.

Nel postpartita, Maurizio Sarri ha commentato il match in conferenza stampa: “Nelle ultime partite la Lazio ha fatto punti e buone prestazioni in partite difficili. Oggi la Fiorentina è una squadra forte e saluti, ha un grande possesso palla, nel primo tempo la sofferenza c’è stata. Poi la Lazio ha fatto una partita in crescendo, non ha rischiato niente. Alla fine questo certifica che la vittoria è meritata. Bisogna proseguire, se vuoi stare in zone importanti di classifica zero punti contro Lecce e Genoa li paghi per mesi”. La Lazio ha spesso dei blackout in cui rischia di buttare tutto: “Non è che siamo il Bayern Monaco, se giochi con squadre di pari livello può andare così. Qualche reazione mentale strana c’è, il gol annullato alla Fiorentina ci ha mandato in sofferenza invece che darci benzina. Anche quando perde la Fiorentina crea 10 palle gol, oggi gli abbiamo concesso poco. Su queste basi ripartiamo”.

Alla fine i cambi sono stati decisivi per la Lazio, visto che Pedro, Vecino e Immobile hanno confezionato e trasformato il rigore: “Ma se metto uno che fa autogol non sono un imbecille. Nessuno ha la sfera di cristallo per sapere chi farà la cosa decisiva della partita. Il processo di crescita dei nuovi considerando tutto non è neanche lentissimo, ci sono ragazzi che arrivano da altri campionati e non sanno la lingua. Si comincia entrare in una fase della stagione in cui vanno considerati tutti giocatori della Lazio, non vecchi e nuovi“.

Poi su Kamada? “Un giocatore che a me piace moltissimo. Ha un modo di giocare semplice, sa muovere la palla con naturalezza. Ha buoni inserimenti. Quando gioca con Luis Alberto, quando si perde di mano la partita si va in sofferenza e questa già lo era, così come col Feyenoord. Negli ultimi tempi ho fatto scelte diverse e ho messo Vecino vertice basso. Mi dispiace non utilizzarlo di più“. Nota ovviamente per Immobile: “Il gol lo può aiutare sicuramente. Può aiutarlo allenarsi con continuità. Il gol lo può aiutare, ma può aiutarlo ancora di più allenarsi. Rivedremo l’Immobile del 100%. Manca ancora un po’ di benzina. Poi si sta inserendo bene Castellanos, gli è arrivata anche una preconvocazione con l’Argentina. Giusto sfruttare questo ragazzo”.

Infine sugli esterni e i passaggi decisivi sbagliati in area: “A destra c’è Felipe Anderson che io amo, quindi lo metterò sempre. È il giocatore potenzialmente più forte di questa squadra, se mettesse da parte dei difetti di carattere e discontinuità giocherebbe nei migliori club al mondo, dal Bayern Monaco al Real. Ieri ha fatto un allenamento perfetto, ho pensato che se avesse fatto 15 minuti così anche oggi dopo un quarto d’ora saremmo stati a posto. Ci manca, forse, un esterno che si muova senza palla invece di andare sempre incontro. Parisi? A destra rende al 90% invece che al 100%, era adattato, ma resta un buon giocatore”.