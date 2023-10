Salta la panchina della big, il panettone lo mangia Conte

L’esonero per la big è diventato scenario possibile e concreto, già prima di Natale: Conte tra gli eredi, ma c’è anche Zidane

È un momento particolare per tante big del calcio europeo, con diverse panchine di lusso non proprio saldissime. Succede anche in Serie A, dove Milan e Napoli vivono un periodo decisamente complicato. Nell’ultima giornata si sono affrontate, hanno giocato un tempo per parte e il pareggio è stato il prodotto finale.

Che però non ha accontentato nessuno. In primis i rossoneri, che erano avanti di due gol all’intervallo e si sono fatti rimontare, perdendo così anche il secondo posto in classifica a vantaggio della Juventus. Dopo il ko nello scontro diretto con i bianconeri e la batosta col PSG, ma soprattutto il botta e risposta con Calabria e le reazioni di Giroud e Leao al ‘Maradona’. Al tempo stesso il Napoli ha perso una grande occasione per accorciare e tornare in zona scudetto, invece ora gli azzurri sono a 18 punti a -7 dall’Inter e in questo momento al quinto posto. Non a caso per entrambi, ma più che altro per Rudi Garcia le indiscrezioni parlano di uno spettro esonero non ancora del tutto scacciato.

Non stanno meglio altrove, vedi Manchester United reduce da un pesantissimo 0-3 nel derby casalingo contro il Manchester City. Un ko che ha di nuovo messo in pericolo la posizione di Erik ten Hag. Anche perché la classifica continua a essere deficitaria: i Red Devils sono ottavi, ma con un ritardo già enorme rispetto alla Champions, di ben 8 punti. Dopo 10 partite. Per questo società e tifosi già vorrebbero correre ai ripari. E in Inghilterra ci si chiede ormai non tanto se succederà l’esonero, ma quando.

Manchester United, esonero ten Hag prima di Natale: Conte, Zidane e De Zerbi in corsa

L’esonero del manager olandese prima di Natale è dato a 6/1 (Oltremanica le quote sono formulate diversamente), molto in calo rispetto alla vigilia del derby. Una quota, in questo caso, decisamente bassa. Ten Hag è nell’occhio del ciclone per la classifica in Premier, per quella in Champions (terzo nel girone con Galatasaray, e Copenaghen), per il gioco e per la gestione dei cambi.

Sulle lavagne inglesi ovviamente si gioca anche e soprattutto sul successore. Su ‘Betfair’, il favorito assoluto è Zinedine Zidane (4/1), seguito da Julian Nagelsmann (5/1). Dietro di lui c’è l’italiano Roberto De Zerbi (15/2) più staccato, complicato da raggiungere soprattutto per il contratto in essere col Brighton, che sta facendo di nuovo un buonissimo campionato. Poi c’è Graham Potter (1/10), seguito dall’ex bandiera Michael Carrick (1/12). Il terzetto Conte, Southgate e Lopetegui (16/1) precede il poker Pochettino, Simeone, McKenna e Rooney (20/1). Zidane e Conte sono ovviamente i due nomi più in vista anche in chiave Serie A, tra il possibile ritorno alla Juventus di Zizou (ma anche dell’ex ct) al posto di Allegri. Ma anche Roma, Milan e Napoli che verosimilmente metteranno in cima lo stesso mister salentino per l’estate prossima.