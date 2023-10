Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 31 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 31 ottobre 2023

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Vlahovic la mia Signora”, Dusan-Juve ad alta fedeltà. Halloween è un derby: dolcetti da Lautaro, streghe per Leao. Messi X otto, il Pallone d’Oro torna suo: “È per Maradona”. Lotta Champions: super Scamacca, Atalanta quarta. Immobile al 95’ gela la Viola. Napoli a rischio: per Garcia vietato fallire.

“I segreti di Max”, così apre il Corriere dello Sport. Allegri, una rivoluzione in quattro mesi: è un’altra Juve. Collezione Inzaghi: Thuram bomber. Mister Aurelio cambia il Napoli. Immobile beffa la Viola. La Lega contro Mou: Roma irritata. Pallone d’Oro, trionfa Messi: Osimhen 8°.

I titoli nell’edizione odierna di Tuttosport: “Vlahovic, prenditi Firenze”. Ha cinque giorni per convincere Allegri. Il peso di Sanabria e la pace con Juric. Malumori e infortuni: Pioli, l’ora più buia. Messi e il Pallone d’Oro dei veleni. Scamacca, che meraviglia!

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 31 ottobre 2023

Uno sguardo anche all’estero e alle prime pagine in particolare della stampa spagnola e francese.

L’apertura de L’Equipe è dedicata ovviamente al trionfo di Leo Messi: “Infiniment grand”, ottavo Pallone d’Oro per il fuoriclasse argentino. Anche Diario Sport in Spagna dedica tutta la prima pagina alla ‘Pulce’ albiceleste: “The Greightest”.