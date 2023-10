“Non arbitrerà più in Serie A”: la sentenza è senza appello

L’ex arbitro Mauro Bergonzi ha commentato l’episodio del rigore al 95′ minuto, che ha deciso la partita tra Sudtirol e Sampdoria

Durante la scorsa giornata di Serie B, la Sampdoria è stata ospite del Sudtirol. A vincere sono stati i padroni di casa, ma la partita si è conclusa tra le polemiche per il rigore assegnato contro i blucerchiati sul risultato di 1 a 1.

La Sampdoria sta faticando a trovare la quadra in Serie B. I blucerchiati, ad inizio anno, volevano puntare ad una promozione già in questa stagione, ma per il momento le cose non stanno andando per il verso giusto. L’allenatore Andrea Pirlo non sta convincendo la piazza e nelle prime 11 partite ha collezionato solamente 7 punti. La squadra genovese, ora, si ritrova nelle zone basse della classifica, a lottare per la salvezza.

La sorsa giornata la Sampdoria ha perso contro il Sudtirol per 3 a 1, in una partita condita da molte polemiche. A far discutere è stata la decisione dell’arbitro Ivano Pezzuto, per aver assegnato alla formazione del trentino un rigore nei minuti finali del match. Il risultato era ancora di parità e l’entità del fallo ha suscitato qualche dubbio nei tifosi blucerchiati e non solo.

A parlare dell’accaduto è stato anche l’ex arbitro genovese Mauro Bergonzi, ora opinionista di Telenord, che si è espresso duramente contro la decisione: “Un rigore ridicolo, un fallo così lo fischi giusto a centrocampo quando sei al 90′”. La forte critica non è rivolta solamente all’accaduto, ma all’intera gara: “C’è una mancanza di qualità arbitrale. Non credo che lui arbitrerà più in Serie A o in Serie B, questa stagione”.

Bergonzi: “Il VAR non può intervenire, è un errore dell’arbitro”

Il rigore assegnato nella sfida tra Sudtirol e Sampdoria scatena ancora mille polemiche. L’ex arbitro Mauro Bergonzi ha però difeso il lavoro del VAR, impossibilitato ad intervenire, assegnando tutta la colpa al direttore di gara Pezzuto.

L’ex arbitro Mauro Bergonzi ha spiegato le motivazioni per cui il VAR non poteva intervenire sulla decisone di Pezzuto contro la Sampdoria: “Vai al VAR solo se ci sono i requisiti e ti richiamano. In questo caso c’è un piccolo contatto e allora vale la decisone di campo. Il VAR non può intervenire, è un errore dell’arbitro”. Poi Bergonzi conclude: “Oltre tutto Pezzuto è posizionato in una posizione in cui non può vedere bene il fallo. E’ solo un contrasto di gioco”.