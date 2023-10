Juve, Danilo ancora out! Ma Allegri può contare su un super Rugani

In casa Juventus non arrivano buone nuove sul fronte difensivo. Capitan Danilo si è allenato ancora a parte e verosimilmente non recupererà per la trasferta allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze

Senza il capitano brasiliano, mister Massimiliano Allegri dovrà fare fronte comune ancora con gli effettivi a disposizione, ossia Bremer, Federico Gatti e Daniele Rugani.

La fase difensiva della Juventus è uno dei punti di forza di questa fase della stagione bianconera. Dalla nefasta sfida col Sassuolo ad oggi, la formazione bianconera ha letteralmente invertito la rotta, non concedendo più nulla. L’ultima gara per la ‘Signora’ di Danilo risale al derby, poi l’infortunio col Brasile e le successive due vittorie con clean sheet arrivate al termine delle sfide con Milan e Verona.

Daniele Rugani, dopo lo stop del capitano verde-oro, si è posizionato tra i titolari, ma era sceso già in campo dal primo minuto anche contro il Lecce nel turno infrasettimanale. La Juventus non prendeva gol con Danilo e ha continuato a non prenderne con l’inserimento del centrale italiano.

Juventus, Danilo a rischio con la Fiorentina: Allegri punta su un Rugani ritrovato

Il capitano ex-City non è ancora rientrato col gruppo squadra e la sfida contro la Fiorentina, caduta ieri sul finale a Roma contro la Lazio, si avvicina. Mister Allegri a però che può contare su Daniele Rugani, fido scudiero del livornese.

Ci sono giocatori criticati, forse anche oltre la legittima libertà di opinione. Così, per partito preso, per una etichetta che ormai non riescono più a scollarsi di dosso. In questo triste calderone ci rientra appieno Daniele Rugani, classe ’94, che era arrivato alla Juventus negli anni dei superbig Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli e Leonardo Bonucci. Non era stato semplice inserirsi nella BBC, ogni errore pesava come un macigno.

Arrivano poi i prestiti prima allo Stade de Rennes e poi al Cagliari, nella stagione 2020/2021. Poi il rientro alla base, con mister Allegri che ha sempre creduto in lui. Dal rientro a Torino, un Rugani più maturo e pronto ha fatto vedere di essere un difensore di assoluto affidamento. C’è una statistica impressionante: valutando le ultime due stagioni, ossia quelle del ritorno del centrale alla Juve, si evince che ogni volta che è sceso in campo titolare, la ‘Signora’ non ha mai preso gol. Eccezion fatta per Juventus-Napoli 0-1 sul finire dello scorso anno. Numeri confermati anche sabato sera, contro il Verona.

L’assenza di Danilo pesa e sicuramente il tecnico avrebbe preferito non dovere continuare a privarsi del capitano, ma anche i numeri certificano una cosa: Daniele Rugani è tornato per restare e per essere un fattore determinate nella fase difensiva bianconera.