Irruzione bianconera: derby infuocato e niente rinnovo

La squadra bianconera, con il suo interesse verso il giocatore, potrebbe aprire ad un vero e proprio derby di mercato

Nell’ultima giornata di campionato, la Lazio ha battuto all’ultimo respiro la Fiorentina grazie al rigore di Immobile che vuole ripartire proprio da questo gol. Un successo importante per i biancocelesti alla terza vittoria consecutiva in campionato e con la sensazione di essersi messi alle spalle un momento decisamente negativo. Tra i protagonisti della partita non possiamo non menzionare Felipe Anderson; l’esterno brasiliano ha disputato un match ad alto livello andando anche due volte vicino al gol.

Giocatore abile nell’uno contro uno, capace di saltare l’uomo e nell’andare a creare la superiorità numerica. Uno con le sue caratteristiche è fondamentale per la Lazio e una stagione, quella dei biancocelesti, dove ci sono diversi obiettivi da raggiungere tra campionato e coppe. Il vero problema, per quanto concerne Felipe Anderson, riguarda il futuro.

Il contratto del brasiliano, infatti, scade il prossimo trenta giugno e al momento non è ancora stato rinnovato; una situazione non semplice per la Lazio che, a questo punto, rischia di perdere uno degli elementi più importanti all’interno della rosa. Le prestazioni del classe 1993 (un gol e quattro assist fino a questo momento) hanno attirato l’attenzione di diversi club. Nella prossima sessione estiva di mercato potrebbe esserci un vero e proprio testa a testa per aggiudicarsi le prestazioni del talento brasiliano.

Felipe Anderson, non solo il Palmeiras: ecco l’altra squadra interessata

Giocatore che anche con la Fiorentina ha mostrato tutte le sue qualità mettendo in crisi la difesa viola e andando vicino al gol, nella ripresa, in due circostanze. Felipe Anderson è uno dei fedelissimi di Sarri con il tecnico che difficilmente rinuncia al giocatore nella sua formazione titolare. La Lazio, dunque, non può fare a meno del classe 1993 ma come detto il futuro del brasiliano rischia di essere incerto.

Abbiamo detto di come il Palmeiras sia una delle squadre fortemente interessate a Felipe Anderson; il club brasiliano è pronto ad offrire un contratto importante al giocatore ma il rischio è quello di dover affrontare un vero e proprio duello di mercato. Sull’esterno offensivo della Lazio, infatti, troviamo anche l’interesse del Santos.

Pronto dunque un vero e proprio duello di mercato tra due club che stanno osservando da vicino le prestazioni di Felipe Anderson, esterno offensivo della Lazio con il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno. In attesa di capire il suo futuro, l’attaccante continua a mostrare il suo valore per il club biancoceleste risultando un giocatore determinante all’interno della rosa di Sarri.