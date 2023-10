Infortunio più grave del previsto: lesione al tendine, stop di diversi mesi

Grave infortunio per il giocatore, esami necessari per chiarire la durata dello stop: interessamento dei tendini

Gli infortuni si susseguono e diversi allenatori sono alle prese con assenze pesanti, dovendo correre ai ripari. In qualche caso, le lesioni si rivelano talmente gravi da portare a assenze dal campo di diversi mesi.

E’ il caso dello sfortunato Rodrigo Becao, ex difensore dell’Udinese, oggi al Fenerbahce. Con la squadra turca, è al comando del campionato, con 10 vittorie su 10, ma il tecnico Ismail Kartal dovrà, probabilmente, rinunciare a lui per diverso tempo. Nel corso della gara vinta per 5-0 in casa del Pendikspor, infatti, il centrale brasiliano ha accusato un problema all’inguine ed è uscito dal campo. A bocce fredde, sembrerebbe esserci un interessamento dei tendini, stando a quanto riportato nell’approfondimento del giornalista turco Yagiz Sabuncoglu. Esami più approfonditi chiariranno l’entità reale del problema, che sembra assai simile a quello patito dal difensore del Milan Pierre Kalulu, che potrebbe restare fermo per circa quattro mesoi.