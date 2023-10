Ferreira, il portoghese classe 2001 che potrebbe stupire nella stagione di A 23/24

Il lusitano Ferreira è un nuovo arrivo nell’Udinese. Giovane ma promettente, è da prendere subito al Fantacalcio?

Joao Diogo Fonseca Ferreira, noto semplicemente come Joao Ferreira, è un calciatore portoghese classe 2001, arrivato quest’anno all’Udinese dopo una breve esperienza al Watford nel campionato inglese.

Dal punto di vista tattico, Ferreira è un terzino destro di buona corsa e tecnica e nel club friulano ha già avuto occasione di farsi vedere in più di una gara, quasi sempre però entrando a partita in corso.

Partenza non senza difficoltà per l’Udinese nel torneo di A 2023-2024, che ancora deve trovare la prima vittoria. A Ferreira e compagni il compito di farsi trovare pronti e concentrati nelle prossime gare, per provare a risalire la china.

Il portoghese – in particolare – come si è comportato finora, quando è stato chiamato in causa? Quali sono stati i voti al Fantacalcio? Nell’ultima gara il Fantavoto è stato sufficiente? La nostra scheda offrirà un approfondimento proprio su di lui, e sarà di utilità specialmente a chi ama giocare al celebre gioco simulativo tra amici. I dettagli.

Come ha giocato Ferreira nell’ultima gara contro il Monza

L’Udinese nella decima di campionato ha giocato contro il Monza, una squadra che si sta ritagliando il suo posto al sole in Serie A. Il risultato finale è stato un pareggio per 1-1, con gol nel primo tempo di Colpani e realizzazione friulana ad opera di Lucca nella seconda frazione.

Una gara in cui l’Udinese complessivamente ha retto al confronto con l’avversario, che ha premuto per il 2-1 soprattutto nella parte finale della gara. Ma il risultato non è cambiato. Ferreira è entrato al minuto 55, prendendo il posto di un confusionario Ebosele, che è stato il peggiore dei suoi in gara.

Per il portoghese non era difficile fare meglio del compagno e così è stato, con un maggior apporto sulla destra in ambo le fase difensiva ed offensiva. Tuttavia anche da parte sua qualche sbavatura in corso di gara.

Il Fantavoto non lo ha premiato con la sufficienza, essendo pari ad un 5,5 (con un’ammonizione).

Ferreira, i voti al Fantacalcio

Finora il portoghese ha giocato in nove partite, ma ottenendo valutazioni al Fantacalcio in otto (in Udinese – Genoa il calciatore ha ottenuto un ‘senza voto’ essendo entrato al minuto 81). In sole tre gare Ferreira è stato titolare.

Ebbene, l’andamento delle prestazioni non è stato finora assai soddisfacente: oltre alla decima giornata, insufficienze anche in altre quattro occasioni, ovvero nei primi due turni di campionato contro Juve e Salernitana – rispettivamente un 5,5 e un 5 – alla sesta contro il Napoli – Fantavoto pari a 5,5 – e alla nona contro l’Udinese – Fantavoto pari a 5.

Nella terza, quarta e ottava di campionato, invece, tre sufficienze per il portoghese. Nell’insieme non un inizio di campionato entusiasmante per lui che, infatti, non è riuscito ancora a scalare le gerarchie in casa Udinese.

Ferreira nella probabile formazione della gara Milan – Udinese

Nell’undicesima giornata di Serie A, l’Udinese si scontrerà con il Milan in trasferta. Sicuramente una gara da giocare con il massimo della concentrazione da parte degli uomini di Cioffi, che proveranno a fare il colpaccio ottenendo finalmente la prima vittoria in campionato.

Il tecnico confermerà il 3-5-2 e, probabilmente, non schiererà Ferreira dal primo minuto. Per lui un eventuale ingresso nella ripresa, magari al posto di Ebosele, come già accaduto più volte nel corso di questa stagione.

Ecco la possibile formazione contro i rossoneri:

Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Kamara, Lovric, Walace, Samardzic, Ebosele; Thauvin, Lucca.

Ferreira nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri sintetici e le statistiche generali su un giocatore non possono dare un quadro completo, ma sicuramente forniscono indicazioni di massima – utili soprattutto per chi gioca al Fantacalcio.

Ecco quelle sul portoghese Ferreira:

Partite a voto: otto;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: due;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,56.

Ferreira è un giocatore affidabile al Fantacalcio?

Il portoghese è un terzino di piede destro, abile nello spingersi in avanti per agire a tutta fascia. In altre parole, Ferreira è il classico laterale bifase, che dà equilibrio e che, con velocità, è in grado di salire nella metà campo avversaria, per sfornare cross per gli attaccanti. Non difetta dal punto di vista tattico ed eccelle altresì per le doti fisiche, che fa valere specialmente nel gioco aereo e nei contrasti.

Al Fantacalcio, tuttavia, non rappresenta al momento più di una scommessa, tenuto conto che difficilmente sarà titolare fisso all‘Udinese, almeno alla prima stagione. Davanti a lui nelle gerarchie ci sono giocatori come Ebosele e Ehizibue, rappresentando Ferreira un’opzione a basso costo, da acquistare per gli ultimi slot ad un prezzo non superiore ai cinque crediti (sia al Classic che al Mantra).

Considerate le qualità di cui comunque è dotato, in corso di stagione potrebbe però stupire ed acquisire minutaggio, quindi Ferreira è un tassello che può far comodo aver – all’occorrenza – in rosa.