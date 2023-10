Dall’Inter al Milan a costo zero: lo ‘scippo’ è deciso

Sgambetto di mercato da parte del club di Pioli nei confronti di quello di Inzaghi: che colpo in Serie A

Prosegue l’appassionante lotta per il vertice della classifica. I risultati dell’ultima giornata hanno confermato il primato dell’Inter reduce dal successo interno sulla Roma, con la Juventus ora al secondo posto grazie alla vittoria in extremis sul Verona. A scivolare al terzo posto è invece il Milan, fermato sul pareggio dalla rimonta del Napoli al Maradona.

La formazione rossonera, che spera ovviamente di recuperare terreno dopo la brusca frenata degli ultimi due match, potrebbe nel frattempo rendersi protagonista di uno sgarbo di mercato sui cugini nerazzurri. Dopo la notizia diffusa nella giornata di ieri, è infatti scattato un nuovo allarme su Zielinski. Il centrocampista polacco, entrato ufficialmente nel suo ultimo anno di contratto con il Napoli, potrebbe decidere di non estendere il suo accordo.

Una trattativa che ovviamente viene monitorata con grande attenzione dai top club italiani, per uno dei migliori centrocampisti del campionato di Serie A degli ultimi anni. Tra questi, sarebbe spuntata anche l’Inter, sempre attenta alle opportunità che il mercato dei parametri zero regala di anno in anno. Un centrocampista che per caratteristiche farebbe al caso di Simone Inzaghi, perfetto per i compiti richiesti dal tecnico nelle due fasi ai suoi interni.

Calciomercato Inter, Zielinski gratis al Milan: ecco la decisione

Alla luce di una trattativa attualmente ferma con il Napoli per il rinnovo del contratto, abbiamo chiesto ai nostri utenti nel sondaggio di Calciomercato.it a quale squadra italiana Zielinski farebbe più comodo.

A trionfare nel sondaggio di Twitter è stato il Milan con il 38,1% dei voti ricevuti. La formazione allenata da Stefano Pioli, che quest’anno è tornata ad un centrocampo a tre, potrebbe in effetti incastrarsi con le necessità del calciatore polacco. Battuta dunque l’Inter che si posiziona al quarto posto con il 14,3%, alle spalle della Roma che invece si aggiudica il secondo gradino del podio con il 26,4%. Non scalda, infine, anche l’ipotesi Juventus che chiude al terzo posto del sondaggio con il 21,4% dei voti raccolti dai tifosi.