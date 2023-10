Cajuste, numeri e statistiche del sorprendente centrocampista alla prima stagione al Napoli

Lo svedese Cajuste integra il folto centrocampo del Napoli con quantità e qualità. Al Fantacalcio sarà una scommessa vincente?

Cajuste è un nuovo acquisto del Napoli, un classe 1999 che ha già conseguito un discreto minutaggio e che più volte è stato visto in campo, nell’inizio di campionato stagione 2023/2024 di Serie A.

Sul terreno di gioco è un centrocampista box-to-box, con grande fisicità e abile nel recuperare i palloni, così come nel partecipare alla manovra dei compagni di squadra. Per dinamicità e completezza nel reparto fa un’ottima coppia con il camerunense Anguissa.

Nelle prime giornate di campionato Cajuste è spesso entrato in corso di gara, nel secondo tempo, facendo già vedere alcune buone cose: è dunque un acquisto da prendere in considerazione per il Fantacalcio? La scheda che segue indicherà alcuni interessanti numeri su di lui e farà luce su un profilo che non tutti gli appassionati del celebre gioco simulativo, conoscono. I dettagli.

Come ha giocato Cajuste nell’ultima partita contro l’Hellas Verona

A centrocampo sono in tanti a contendersi un posto da titolare, considerata l’abbondanza di elementi interessanti cui il tecnico Garcia può far riferimento. Alternativo o complementare ad un giocatore come Anguissa, ma anche Elmas, è Cajuste che, finora, ha comunque avuto diverse occasioni per farsi notare.

Nell’ultima gara contro il Milan, Cajuste non ha giocato neanche un minuto. L’ultima valutazione al Fantacalcio risale infatti alla gara precedente contro l’Hellas Verona. Complice anche l’assenza di Anguissa per infortunio, il giovane centrocampista svedese ha giocato tutti i 90 minuti, rendendosi autore di una buona prova.

Cajuste ha infatti fatto valere la presenza fisica imponente, ma anche la capacità di pensare velocemente in mezzo al campo, agendo poi con concretezza e lucidità. Utile in ambo le fasi, la sola pecca è rappresentata dalle due occasioni non sfruttate a tu per tu con il portiere Montipò. Ma la valutazione al Fantacalcio giustamente lo premia con un 7.

Cajuste, i voti al Fantacalcio

Le soluzioni nel reparto di centrocampo – dicevamo – non mancano a mister Garcia che, da questa stagione, può contare anche sul giovane rampante Cajuste. Finora il calciatore è stato visto in campo in otto partite su nove, seppur soltanto in due (la prima e la nona giornata) giocando come titolare.

Nel primo match di campionato il debutto dal primo minuto non è stato in verità positivo: un 4,5 al Fantavoto e la sostituzione dopo metà partita ne sono la prova. Successivamente in sei partite è entrato nella ripresa, dimostrandosi autore anche di discrete prestazioni. Sono infatti arrivati tre Fantavoti con sufficienza, ma anche un nuovo 4,5 nella partita contro la Fiorentina all’ottava giornata in cui, in verità, tutta la squadra partenopea ha giocato ben al di sotto delle sue potenzialità.

Nell’insieme, pur con qualche passo falso legato all’inesperienza in Serie A, Cajuste appare un elemento da tener d’occhio.

Cajuste nella probabile formazione Salernitana – Napoli

Nell’undicesimo turno di campionato di Serie A, il Napoli giocherà contro la Salernitana per provare ad ottenere i tre punti, in una gara non troppo lontano dallo stadio Maradona. L’impegno è complesso anche perché ambo le squadre vogliono vincere, ma secondo motivazioni diverse: il Napoli per salire in classifica, la Salernitana per provare ad allontanarsi dai bassifondi della zona retrocessione.

Al momento, in vista del prossimo impegno di campionato, lo svedese potrebbe non partire di nuovo dal primo minuto, piuttosto facendo il suo ingresso a gara in corso – come già successo più volte nel corso di questa stagione.

Ecco perché la possibile o probabile formazione potrebbe essere la seguente:

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Cajuste nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Le cifre sintetiche non possono rappresentare una valutazione dettagliata su ogni singolo atleta ma aiutano ad avere un quadro generale, anche in ottica Fantacalcio. Ecco dunque le cifre sullo svedere Cajuste in questo inizio di campionato di Serie A:

Partite a voto: sei;

Gol: zero;

Assist: uno;

Ammonizioni: tre;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,75.

Cajuste è un acquisto affidabile al Fantacalcio?

Destro di piede, con buona tecnica, fisico e con buona corsa, ma anche duttile ed in grado di giocare sia in una linea a due che come mezzala di una linea a tre: Cajuste è un profilo interessante perché, con tempismo, sa contrastare l’uomo in fase di interdizione, e sa partecipare alla manovra dei compagni smarcandosi e contribuendo al palleggio, per far salire il baricentro della squadra.

Altra qualità di Cajuste è, oltre al tiro dalla distanza, l’inserimento palla al piede, con cui non di rado riesce a tagliar fuori le linee di pressing avversarie, per poi giungere in zona di rifinitura e cercare l’uomo libero per il passaggio vincente.

Alla sua prima stagione al Napoli sarà il vice ideale di Anguissa, ma vista la duttilità di entrambi, non saranno escluse partite in cui i due giocheranno insieme in un 4-2-3-1 al posto del 4-3-3. Possibile anche l’utilizzo dello svedese al posto di Lobotka come regista. Al Fantacalcio potrebbe essere un buon acquisto, ma il condizionale è d’obbligo visto che in molte partite potrebbe partire dalla panchina.

Molto probabile un buon utilizzo ma meglio andarci cauti: al Fantacalcio è da valutare come 7/8 slot e da pagare sui 10/12 crediti su 1000 al Classic, un po’ di più al Mantra (anche 15 crediti).