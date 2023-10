Ancora problemi per Allegri: rischio forfait con la Fiorentina

La Juventus vive un ottimo momento dal punto di vista dei risultati, ma deve fare i conti con i problemi fisici di alcuni calciatori: le ultime

Dal punto di vista strettamente dei risultati il mese di ottobre è stato certamente positivo per la Juventus, tornata a navigare tra le prime posizioni di classifica offrendo una certa costanza di rendimento.

Passi in avanti importanti per la compagine di Massimiliano Allegri, che sta progredendo anche sotto il piano del gioco proposto. Un periodo quindi sorridente per i bianconeri se non per i problemi fisici di alcuni calciatori importanti. Ancora ai box Danilo, difensore brasiliano assente nelle ultime uscite, senza dimenticare il problema recente riscontrato da Tim Weah, proprio quando stava entrando con costanza nei meccanismi dello stesso Allegri.

Gli esami svolti al J-Medical dallo statunitense hanno evidenziato una “una lesione di basso grado del semitendinoso della coscia destra”, motivo per cui è da tenere sott’occhio visto che dovrebbe averne per una 20ina di giorni. All’orizzonte però la partita importante contro la Fiorentina, e la situazione Danilo pure tiene tutti in apprensione.

Juventus, intoppi per Danilo: recupero difficile per Firenze

Danilo sempre a parte rispetto al gruppo: il capitano bianconero ha ancora fastidio e i tempi di recupero potrebbero leggermente allungarsi.

Dal punto di vista del rientro appare dunque difficile una sua convocazione per il match con la Fiorentina. Lavoro personalizzato anche per Alex Sandro, Weah e De Sciglio, gli altri infortunati.

Per ciò che concerne Danilo dunque non mancano gli intoppi sulla tabella di recupero: rientro difficile per Firenze. Stando così le cose, difficilmente verrà rischiato dalla Juventus.