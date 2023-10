Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 30 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 30 ottobre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 30 ottobre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Fischia che Thuram”. Inter prima: così San Siro cancella Lukaku. Napoli-Milan spaccacuori: che show al Maradona. Sinner meriti 10. A Marsiglia agguato al bus del Lione: Grosso viene ferito.

“Big Marcus”, così apre il Corriere dello Sport. Vince Thuram, Inter in testa. Furia Mou. Garcia si salva: Napoli che reazione, Milan rimontato. Grosso, shock in Francia. Sinner un altro record: 10° titolo.

L’apertura del quotidiano Tuttosport: “Samardzic tifa Juve”. Il centrocampista dell’Udinese, nerazzurro mancato, sogna di raggiungere Allegri e contribuire alla volata scudetto. Thuram-gol, l’Inter torna prima. Ma il serbo mette il like ai bianconeri. Sinnerissimo! A Vienna batte ancora Medvedev e conquista il 10° trofeo. Giroud, gol e ira: il Milan s’è perso, Napoli ringrazia. Buongiorno, se l’errore è uno di noi. Lione choc: aggressione a Marsiglia.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 30 ottobre 2023

Uno sguardo anche all’estero e alle prime pagine in particolare della stampa spagnola e francese.

Il calcio francese scosso dall’aggressione al pullman del Lione, ferito Fabio Grosso: “La degout et la honte”, titola in prima pagina L’Equipe. Non si gioca il match del Velodrome dopo l’agguato dei tifosi del Marsiglia. In Spagna invece AS incensa Bellingham, mattatore del Clasico tra Real Madrid e Barcellona: “Arranque de leyenda”.