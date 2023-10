Pellegrini smentisce Corona: “Ovvie sciocchezze”

Non si è fatta attendere la pronta reazione di Lorenzo Pellegrini dopo la notizia odierna apparsa su ‘Dillinger News’: risposta social del numero 7 della Roma

Mentre la sua Roma perde in campo a San Siro contro l’Inter per 1-0, il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini, nel day after del ko in terra meneghina si ritrova ad affrontare un nuovo polverone mediatico.

Protagonista ancora una volta il sito ‘Dillinger News’ di Fabrizio Corona che ha lanciato una news nel pomeriggio che ha fatto rapidamente il giro del web. Mirino puntato proprio sul numero 7 di Mourinho per presunte tre denunce per stalking a Parma, una ad Avezzano e una a Roma, tutte eventualmente dalla stessa persona.

Una situazione che ha evidentemente scatenato la reazione dello stesso Pellegrini, che si è immediatamente dissociato da tali informazioni con un lungo messaggio affidato al suo profilo Instagram.

Pellegrini rispedisce le accuse al mittente: messaggio social

Il centrocampista e capitano della Roma replica a muso dure alle accuse nei suoi confronti con una storia Instagram in cui è racchiuso il suo pensiero.

Nel messaggio si legge chiaramente: “Ho dovuto sprecare tre minuti della mia giornata per leggere l’articolo pubblicato su un canale Instagram riportante notizie inventate sul mio conto. Non voglio invece sprecare più di 3 secondi per smentire delle ovvie sciocchezze”.

E poi ancora: “Ci penseranno i miei legali a cui ho già conferito mandato per tutelare gli interessi e soprattutto i valori miei e della mia famiglia. Ora ho cose più importanti a cui pensare, visto che a breve nascerà il mio terzo figlio. Mi auguro che le Autorità competenti si attivino prontamente per tutelare le persone per bene”.