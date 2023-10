Pavoletti, centravanti fondamentale per il Cagliari

Pavoletti è un centravanti del Cagliari; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto dell’attaccante

Il Cagliari, dopo la promozione in Serie A ottenuta all’ultimo respiro della scorsa stagione, ha come obiettivo quello di lottare per la salvezza. La permanenza nel massimo campionato italiano è l’obiettivo principale dei ragazzi di Ranieri; missione per nulla semplice considerando le difficoltà della competizione e la concorrenza decisamente alta.

Ranieri è, però, ha alle sue spalle l’esperienza per portare la squadra ad un grande traguardo come quella della salvezza. L’inizio di stagione non è stato per nulla semplice anche se l’ultima giornata ha portato il club ad ottenere la prima vittoria in campionato. Grande protagonista Pavoletti che può andare a rappresentare un valore aggiunto all’interno della stagione del Cagliari.

Come ha giocato Pavoletti l’ultima partita: Cagliari Frosinone

Abbiamo detto di come, nell’ultima partita di campionato il Cagliari abbia ottenuto la prima vittoria in campionato. Successo arrivato in modo, a dir poco, rocambolesco considerando come i rossoblù erano sotto tre a zero a venti minuti dalla fine. Le squadre di Ranieri, però, non mollano mai ed ecco che nel giro di ventiquattro minuti sono arrivati quattro gol che ha mandato in delirio il pubblico della Unipol Domus.

Tra i principali protagonisti di questa vittoria non possiamo non andare a menzionare Pavoletti; il centravanti ha realizzato, nel giro di due minuti, una doppietta che ha permesso alla sua squadra di conquistare i primi tre punti in stagione. Il primo gol è arrivato con il suo punto forte, il colpo di testa mentre il secondo lo ha realizzato da vero e proprio rapace all’interno dell’area di rigore.

Fantacalcio: i voti di Pavoletti

Giocatore, dunque, con una grandissima importanza nella rosa del Cagliari con Ranieri che non può fare a meno del suo centravanti. Pavoletti è fondamentale anche a livello fantacalcistico dal momento che un giocatore con le sue qualità può andare a regalare non poche soddisfazioni a chi ha deciso di puntare su di lui.

L’esordio in campionato è arrivato alla prima giornata, in casa del Torino; il suo ingresso in campo ha portato maggiore fisicità alla squadra e la capacità di poter essere pericoloso nel gioco aereo. Prestazione decisamente positiva anche se il cartellino giallo ricevuto gli ha portato, a livello di voto, un cinque e mezzo e non la sufficienza. Il sei, invece, è stato guadagnato nel match casalingo con l’Inter anche se la partita di Pavoletti è durata poco più di mezz’ora a causa di un problema fisico che lo ha costretto a dover abbandonare il match con largo anticipo.

Assente contro il Bologna, il centravanti è tornato titolare nella gara casalinga con l’Udinese; l’attaccante ha giocato un’ora fornendo una buona prestazione e provando ad aiutare la squadra con le sue qualità. A livello di voto ha ottenuto un cinque e mezzo. Il classe 1988 ha saltato le successive due partite, contro Atalanta e Milan prima di tornare nuovamente in campo contro la Fiorentina; anche in questo caso la sufficienza gli è stata negata per il cartellino giallo che ha portato il voto ad un cinque e mezzo.

Nel match casalingo con la Roma, partita per nulla semplice per il Cagliari battuto quattro a uno, Pavoletti quando è entrato ha fornito una prestazione positiva ottenendo un buonissimo sei. Il centravanti ha saltato il match con la Salernitana per poi entrare, ad inizio ripresa, contro il Frosinone; ingresso fondamentale e che ha permesso alla sua squadra di ottenere i tre punti. Prima l’assist e poi la doppietta gli hanno fatto guadagnare un quindici e mezzo

Pavoletti come ha commentato su Instagram

Il centravanti del Cagliari ha, come molti suoi colleghi, un profilo Instagram dove è solito andare a commentare i risultati delle partite della sua squadra. Anche dopo il successo contro il Frosinone, dove è stato grande protagonista con una doppietta, ha messo un post sul suo account.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Pavoletti (@pavoletti)

Pavoletti nella probabile formazione di Cagliari Genoa

La prossima partita di campionato del Cagliari metterà i ragazzi di Ranieri di fronte al Genoa, altra sfida da non sbagliare per ottenere altri tre punti fondamentali in chiave salvezza. In una stagione complessa, i rossoblù devono sfruttare assolutamente questi scontri diretti ed è per questo che Pavoletti e compagni hanno bisogno di vincere il match.

Il centravanti sarà, molto probabilmente, protagonista del match; con lui in campo, infatti, il Cagliari può andare ad utilizzare nel migliore dei modi il gioco aereo, una delle specialità del giocatore. Andiamo a vedere la probabile formazione dei rossoblù con la presenza dell’attaccante dal primo minuto. Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Deiola; Jankto, Luvumbo; Pavoletti.

Pavoletti nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Come abbiamo detto, Pavoletti è un centravanti fondamentale per il Cagliari ma anche dal punto di vista fantacalcistico; l’attaccante, infatti, ha la possibilità di dare un contributo fondamentale specialmente a livello di gol. Ora vediamo le statistiche aggiornate del giocatore, fino a questo momento, all’interno della stagione.

Gol: due

Assist: uno

Ammonizioni: due

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 7.3

Pavoletti, uomo chiave per la salvezza del Cagliari

Giocatore che ha un ruolo fondamentale nel Cagliari capace, fino a questo momento, di segnare solo gol pesanti. Prima la rete, all’ultimo secondo, nella finale playoff di ritorno contro il Bari e poi la doppietta con il Frosinone valsa il primo successo nel massimo campionato italiano.

L’obiettivo nella stagione del Cagliari è, come abbiamo detto, quello di ottenere la salvezza; per raggiungere questo traguardo un giocatore come Pavoletti può avere (e lo sta dimostrando) un ruolo assolutamente fondamentale.