Lazio-Fiorentina può cambiare tutto: Sarri e Italiano pronti alla rivoluzione

Lazio e Fiorentina è una partita dove Sarri e Italiano possono andare a rivoluzionare un reparto importante delle loro squadre

La decima giornata di Serie A si chiude con il big match dell’Olimpico tra Lazio e Fiorentina; i biancocelesti vogliono riscattare la sconfitta in Champions League con il Feyenoord ma soprattutto conquistare la terza vittoria consecutiva in campionato per continuare a risalire la classifica. Discorso diverso per i viola reduci da un convincente sei a zero in Conference League ma con la voglia di riscattare la sconfitta, nell’ultima giornata, contro l’Empoli.

Due squadre, dunque, con l’obiettivo di vincere per fare un passo importante in classifica; si prospetta una partita decisamente interessante considerando anche lo stile di gioco sia dei biancocelesti sia dei viola. Sia la Lazio sia la Fiorentina, infatti, scendono in campo con l’obiettivo di andare ad imporre il proprio gioco sull’avversario; squadre con una propensione offensiva e la capacità di portare diversi uomini alla conclusione.

Sarà anche la sfida tra i due centravanti, Immobile e Nzola ma, proprio da questo punto di vista, potrebbero esserci delle importanti soprese da entrambe le parti. Nei biancocelesti, infatti non è da escludere l’inserimento dal primo minuto di Castellanos; il centravanti ha trovato il gol con l’Atalanta e, nell’ultima partita (la sfida di Champions con il Feyenoord) è entrato bene in campo procurandosi il rigore e non riuscendo a concretizzare una buona occasione.

Sarri, infatti, potrebbe decidere di puntare sul classe 1998 considerando anche le difficoltà che sta vivendo Immobile; il centravanti della nazionale non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi e, proprio per questo, il tecnico potrebbe decidere di puntare su Castellanos.

Fiorentina, la scelta del centravanti: Italiano può puntare su Beltran

Abbiamo parlato di come la Lazio potrebbe decidere di puntare su Castellanos; novità anche in casa Fiorentina con Italiano pronto a lanciare Beltran dal primo minuto. Il centravanti titolare è Nzola ma l’attaccante, così come Immobile, non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi.

Per quanto riguarda Beltran, invece, il classe 2001 è reduce dalla doppietta contro il Cukaricki e una prestazione decisamente convincente. Il centravanti si è finalmente sbloccato, notizia decisamente positiva per una squadra che assolutamente bisogno dei gol dei suoi attaccanti se vuole essere protagonista sia in campionato sia nelle coppe.

Italiano è pronto a lanciare Beltran dal primo minuto in una partita che potrebbe cambiare le gerarchie per quanto concerne il discorso attaccanti; le riserve di Lazio e Fiorentina, infatti, sono pronte a prendersi il posto da titolare per trascinare le proprie squadre.