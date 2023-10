Lazio-Fiorentina, probabili formazioni: Sarri quanti dubbi. Castellanos in pole, spera Guendouzi

Reduce dalla batosta di Champions contro il Feyenoord, la Lazio vuole rialzarsi in campionato: davanti una squadra in forma come la Fiorentina



La 10a giornata di campionato della serie A si chiude con un Monday Night niente male. All’Olimpico si affrontano Lazio e Fiorentina, scontro diretto Champions, di sicuro per l’Europa visto le ambizioni di entrambe le squadre. Che sono reduci da una settimana diversa, visto che i biancocelesti hanno vinto in campionato e perso (malamente) in Champions mentre i viola hanno perso clamorosamente con l’Empoli e stravinto in Conference.

L’occasione è ghiottissima sia per la Lazio che la Fiorentina visto il pareggio del Napoli che al momento è quarto, aspettando pure l’Atalanta. Per lo stesso motivo i biancocelesti, ancora ferma a 13, deve sfruttare il turno per avvicinare i viola e il Napoli – che sarebbe solo a +2 – e riprendere il treno Champions. Un pareggio, invece, sarebbe sicuramente molto più positivo per la Fiorentina. La squadra di Sarri di sicuro deve dare risposte nette dopo la batosta col Feyenoord che ha lasciato grandi perplessità soprattutto per un pessimo primo tempo.

In porta ci sarà Provedel, sugli esterni Lazzari e Marusic sono in vantaggio su Hysaj e Pellegrini. I centrali sono praticamente obbligati con l’infortunio di Casale: la coppia sarà Patric-Romagnoli. A centrocampo Luis Alberto ovviamente certo del posto, per gli altri due posti è sempre aperto il ballottaggio. Potrebbe partire dall’inizio Kamada con Rovella in cabina di regia (ma occhio a Cataldi), ma la Fiorentina è temibile ed è probabile che alla fine la spunti uno tra Vecino e Guendouzi per dare più fisicità. Il francese è più fresco. In avanti Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Castellanos, leggermente avanti rispetto a Ciro Immobile.

Per la Fiorentina sono tanti i dubbi, a partire dalla difesa. Davanti a Terracciano torna capitan Biraghi a sinistra mentre a destra, con gli infortuni di Dodo e Kayode, dovrebbe scivolare Parisi, adattatissimo, in vantaggio su Pierozzi. Al centro ancora Milenkovic e Martinez Quarta. Centrocampo con Duncan e Arthur, poi ballottaggio a destra tra Brekalo e Ikone, con Kouame più indietro. A completare il terzetto sulla trequarti Jack Bonaventura e Nico Gonzalez, alle spalle di Lucas Beltran, galvanizzato dalla doppietta di giovedì.

Serie A, Lazio-Fiorentina: le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

A disposizione: Sepe, Mandas, Gila, Pellegrini, Hysaj, Vecino, Cataldi, Kamada, Basic, Isaksen, Immobile, Pedro.

Allenatore: Sarri.

Indisponibili: Casale.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Brekalo, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran.

A disposizione: Christensen, Ranieri, Comuzzo, Pierozzi, Mina, Maxime Lopez, Amatucci, Mandragora, Infantino, Barak, Sottil, Nzola, Ikone, Kouame.

Allenatore: Italiano.

Indisponibili: Castrovilli, Dodo, Kayode.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Arbitro: Mercenaro (Genova).

Assistenti: Berti e Cipressa.

IV uomo: Marchetti.

Var: Mazzoleni.

Avar: Meraviglia