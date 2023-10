L’attaccante ci ricasca: allontanato dall’allenamento dopo il Milan

Messo fuori rosa dal suo allenatore per un atteggiamento indisciplinato. Inizio di stagione da dimenticare per l’attaccante

Dopo l’avventura con la maglia del Milan, non sta per nulla decollando la sua nuova esperienza con i bianconeri.

Stiamo parlando di Ante Rebic, che in estate ha lasciato l’Italia per trasferirsi in Turchia, al Besiktas. Ad Istanbul, per l’attaccante croato non è iniziata per nulla bene, per via di una condizione fisica deficitaria e così le sue partite sono praticamente iniziate sempre dalla panchina. Dopo nove match, per un totale di 205 minuti disputati, Rebic è ancora a secco e rischia di restarlo davvero per molto.

Dalla Turchia, infatti, non arrivano per nulla notizie positive per l’attaccante, che come racconta Fanatik, è stato allontanato dall’allenamento dal tecnico Burak Yilmaz e fra qualche ora il Besiktas sarà chiamato ad affrontare il Gaziantep. La causa dell’espulsione sarebbe un atteggiamento indisciplinato.

Besiktas, Rebic recidivo: carattere complicato per il croato

Ante Rebic non è certo nuovo a questo tipo di atteggiamenti. Al Milan non è mai finito ufficialmente fuori rosa, ma nell’ultimo periodo i suoi comportamenti sui campi di allenamento di Milanello non erano stati certamente esemplari, venendo così escluso dai convocati più volte.

Ma anche con la nazionale croata non è filato tutto liscio, entrando in conflitto nel 2021 con il ct Dalic. Ora dunque Rebic sembra esserci ricascato, non certo una buona notizia per il Besiktas, che aveva deciso di puntare molto su di lui in estate. I turchi si trovano al sesto posto, a ben 14 punti dal Fenerbahce. Yimalz i suoi uomini sono chiamati a rialzare la testa, ma dovranno provare a farlo senza Ante Rebic.