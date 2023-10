Kamara inamovibile all’Udinese? I numeri dell’esterno a tutta fascia

L’ivoriano Kamara è un esterno a tutta fascia che si è subito adattato al 3-5-2 usato nell’Udinese. E’ una scelta valida al Fantacalcio?

Hassane Kamara è un calciatore classe 1994, francese ma naturalizzato ivoriano. Si tratta di uno degli ultimi acquisti del club friulano, essendo alla sua prima stagione con la maglia bianconera dell’Udinese, ma finora ha già trovato molto spazio in un club che – in verità – non è partito con il piede giusto in questo inizio di campionato.

Per la squadra infatti, dopo dieci giornate di torneo di A, c’è solo un terzultimo posto in classifica, legato a risultati assai deludenti: nessuna vittoria, ben sette pareggi e tre sconfitte. L’Udinese si è rivelata finora una squadra che segna poco, ma incassa molto di più – e proprio con ciò si spiegano i sette punti in dieci partite di A 2023/2024. Non a caso, è arrivato l’esonero del tecnico Sottil, sostituito da Cioffi – per lui un ritorno su questa piazza.

Di seguito, la nostra scheda farà il punto su Hassane Kamara, per capire se il calciatore è stato tra gli atleti meno deludenti in questo inizio torneo o se, anche a lui, vanno attribuite importanti responsabilità per la partenza negativa della squadra. Ecco alcune cifre e dati interessanti anche in chiave Fantacalcio.

Come ha giocato Kamara nell’ultima partita contro il Monza

Alla decima giornata i friulani si sono imbattuti nel club brianzolo guidato da Palladino che, alla seconda stagione in A, sta nuovamente offrendo prestazioni più che discrete, e brillando in alcuni suoi elementi. Tra questi, Colpani autore del gol dell’iniziale vantaggio del Monza, poi pareggiato nel secondo tempo dall’attaccante Lucca.

Per Kamara, a differenza delle altre partite, un ingresso non dal primo minuto ma a gara in corso, al minuto 62 del secondo tempo. Ha occupato il posto di Zemura, di fatto offrendo una prestazione migliore di quest’ultimo.

Il terzino sinistro / laterale di centrocampo si è infatti proposto in qualche discesa interessante, specialità del suo repertorio, e soprattutto non si è reso protagonista di gravi svarioni difensivi tali da mettere in difficoltà la difesa friulana. Con lui sulla fascia sinistra, l’Udinese non ha perciò corso grandissimi rischi in quest’area di campo, anche con il massiccio pressing finale brianzolo.

Kamara, i voti al Fantacalcio

Finora il calciatore naturalizzato ivoriano è stato sempre presente in campo, nelle prime dieci giornate di Serie A stagione 2023/2024, pur essendo quasi sempre sostituito nella ripresa.

Ebbene i voti del Fantacalcio non sono affatto negativi nel complesso per Kamara: su dieci gare soltanto due insufficienze, ma non gravi. Si tratta di due 5,5, il primo nella sesta giornata contro il Napoli, mentre il secondo si riferisce alla gara della nona giornata contro il Lecce.

Per il resto solo sufficienze, ed anche un 6,5, quello ricevuto da Kamara nella terza di campionato in trasferta contro il Frosinone (con pareggio finale).

Il cambio di allenatore all’Udinese pare non aver condizionato la presenza del giocatore in campo, anche se l’ultima gara è stata la prima della stagione in cui l’atleta è partito non titolare.

Kamara nella probabile formazione contro il Milan

Sabato 4 novembre l’Udinese affronterà il Milan in trasferta, in una gara dell’undicesima giornata di Serie A. Un turno di campionato da affrontare con molta attenzione e un ulteriore banco di prova per gli uomini di Cioffi, che ambiscono tuttora alla prima vittoria di stagione.

In attesa di sapere la formazione ufficiale, gli undici in campo dal primo minuto potrebbero essere più o meno gli stessi che non hanno demeritato, nel complesso, nella gara contro il Monza. Con la ‘novità’ però del ritorno al ruolo di titolare per Kamara.

Eccoli dunque di seguito:

Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Kamara, Lovric, Walace, Samardzic, Ebosele; Thauvin, Lucca.

Viste le non poche positive prestazioni offerte finora dall’esterno ivoriano, ci sono concrete possibilità di vederlo in campo di nuovo da primo minuto. Peraltro Cioffi usa lo stesso modulo già praticato da Sottil, ovvero il 3-5-2 in cui Kamara ha dimostrato di trovarsi a suo agio.

Kamara nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri sintetici del percorso iniziale di Kamara con la maglia dell’Udinese sono i seguenti:

Partite a voto: dieci;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: zero;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,95.

Kamara è un calciatore affidabile al Fantacalcio?

L’ivoriano è il classico esterno, che fa della rapidità nella corsa sulla fascia sinistra e dell’abilità nei cross le sue doti principali. Capace sia di difendere che di attaccare con efficacia, Kamara ama essere aggressivo e dialogare con i compagni con scambi veloci e stretti, per puntare la profondità e spingersi nella metà campo avversaria. Nei tackle mostra carattere, come pure nelle chiusure sul secondo palo.

Rispetto al ‘rivale’ per la sua zona di campo Zemura, il calciatore è un profilo più esperto e pronto a rubargli il posto come si è visto in questo inizio di campionato. Tuttavia, non si può parlare di presenza fissa di Kamara nell’undici iniziale, in quanto nel corso del campionato con tutta probabilità vedremo più volte un ballottaggio con il calciatore dello Zimbabwe.

Meglio scegliere la coppia che il giocatore singolo, per pochi crediti – non più di dieci su mille sia al Classic che al Mantra: la decisione potrebbe ripagare molto nel corso della stagione.