Juve protagonista a gennaio: “Doppio colpo scudetto per Allegri”

Le ultime sulla Juventus e non solo nella diretta Twitch di Tv Play. Dichiarazioni importanti dell’ex bianconero Ravanelli

“L’Inter può scappare, ma attenzione alla Juve”. Così a Tv Play Fabrizio Ravanelli sulla corsa Scudetto che vede – a suo dire – i nerazzurri in testa non solo perché al comando della classifica.

“La squadra di Inzaghi e quella di Allegri non sono in mini-fuga – ha sottolineato l’ex attaccante di Juve e Lazio – A mio avviso, delle due, l’unica può scappare via è l’Inter. E chi può tenerle testa, per qualità della rosa, è il Napoli di Rudi Garcia” al momento però distante sette punti da Lautaro e compagni.

‘Penna Bianca’ si è poi soffermato sulla Juventus, adesso seconda in Serie A grazie alla vittoria sul Verona e al pari del Milan al ‘Maradona’: “La Juve viene da momenti difficili e quindi tutti hanno una grandissima fame – evidenzia – Tecnicamente non può competere con Inter e Napoli, però ha una cattiveria impressionante. Ora Allegri ha lo spogliatoio in mano, in più ha dato un gioco a questa squadra. Ripeto, non è a livello di Inter e Napoli, tuttavia può dire la sua fino alla fine se resta umile”

Su Allegri: “È un allenatore che divide: o lo ami o lo odi. Sta gestendo bene questa situazione, anche perché a centrocampo ha gli uomini contati. A gennaio potrebbe avere dal mercato un paio di giocatori così da poter lottare fino alla fine per lo scudetto”.

Ravanelli a Tv Play: “Il Milan ha problemi gestionali. Lukaku? Mbappe e Haaland avrebbero fatto la sua stessa figura”

Ravanelli si è poi spostato sul Milan, che sta vivendo un momento di forte tensione interna: “Ha dei problemi gestionali, basti pensare alle reazioni di Giroud e Leao. Considerata la delicatezza del momento, questa non è una bella notizia. I rossoneri hanno sempre perso gli scontri diretti, tranne il pareggio emerso ieri”.

A Tv Play, Ravanelli conclude su Lukaku mai pericoloso ieri al ‘Meazza’ contro l’ex Inter: “Ieri lo avrei marcato anche io… La Roma non ha mai superato la metà campo, il suo atteggiamento è stato penalizzante per lui. Anche Mbappe e Haaland avrebbero fatto la sua stessa figura”.