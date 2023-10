Immobile, un calcio alla crisi: “La sto vivendo bene, ecco perché”

Ciro Immobile felice dopo il gol vittoria contro la Fiorentina, l’attaccante della Lazio parla del suo momento particolare

Un gol liberatorio, per i tifosi della Lazio e per Ciro Immobile. Un pallone assai pesante, sul dischetto del rigore, ma che il centravanti ha tramutato in gol con la consueta classe. Permettendo a tutti di sciogliersi in una partecipata esultanza, per provare a mettersi alle spalle un avvio di stagione complicato.

Immobile ha raccontato così a DAZN le sue sensazioni nel post partita: “C’era tanta pressione, era un risultato importante per tutta la squadra, abbiamo lottato per vincere questa partita. Ho avvertito anche io la tensione al momento dell’assegnazione del rigore. Non ho iniziato con il piede giusto questa stagione, è vero, ma la sto vivendo bene. Momenti così nel calcio ci stanno. Non sono abituato a stare in panchina, ma raccolgo i pezzi: vedo la gente attorno a me che mi ama, partendo dalla famiglia fino a squadra, società e tifosi e sto facendo di tutto per tornare al massimo”.