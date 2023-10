Fiorentina, la rabbia di Italiano: “Mi mangerei il microfono. Non so come battere la Lazio”

La Fiorentina esce con una beffa clamorosa dal campo della Lazio: il rammarico di Italiano in conferenza stampa

Fa male, anzi malissimo la serata dell’Olimpico per la Fiorentina. I viola escono esconfitti in maniera a dir poco beffarda contro la Lazio, cedendo solo nel recupero a un rigore trasformato da Immobile.

L’allenatore viola Vincenzo Italiano amareggiato a fine partita, ma comunque tutto sommato soddisfatto per una prestazione di buon livello soprattutto nel primo tempo. In conferenza stampa le parole del mister: “L’ultimo minuto è come i minuti precedenti, anzi devi alzare l’attenzione ulteriormente su quello che hai fatto per tutta la partita. Un dettaglio, una mancanza di attenzione che non ci fa tornare a casa con un punto, ma comunque con una prestazione ottima, per come abbiamo concesso poco a uno squadrone incredibile, fortissimo. Sono deluso, amareggiato e arrabbiato, non si può staccare la spina. Perdi una gara che non meriti di perdere. Dobbiamo migliorare, crescere, essere più risolutivi e incisivi. Non ho altro da dire. La Fiorentina scende in campo per fare gol, il calcio è un gioco di precisione, bisogna buttare la porta dentro quella porta e non è facile perché c’è anche il portiere. Oggi comunque non è giusto perdere”.

Fiorentina, i tormenti di Italiano: “Non riesco a trovare un modo per battere la Lazio”

Italiano parla poi di Beltran: “Penso che la sua prestazione sia figlia dei due gol di giovedì, gli hanno dato carica e autostima. Sta crescendo. Ha avuto due palloni, un gol e un palo. Mi dispiace per il tocco di mano ma aveva fatto un gran gol. Essendo la decima giornata bisogna concentrarsi sul positivo e stasera ci sono tantissimi aspetti. Mi diapiace preparare la partita con la Juve con due sconfitte dove dovevamo fare molto di più. Ci aspetta una settimana tosta. Avrei fatto a meno di una situazione del genere”.

A questo punto la domanda va sul possibile contraccolpo della Fiorentina dopo questo ko bruciante. Ma Italiano non ne vuole sentir parlare: “Non parliamo di queste cose, siamo alla decima, per favore. Contraccolpo di cosa? Siamo sesti, si archivia. L’obiettivo è rimanere in alto, ma una prestazione del genere non può lascare contraccolpi, anzi un mezzo errore a un secondo dalla fine deve passare inosservato e farci arrabbiare come lo sono io. Mi mangerei questo microfono ma non posso. Si riparte da domani”.

Contro la Lazio, la Fiorentina di Italiano ha segnato un solo gol in cinque confronti, con un punto guadagnato: “Come mai? Sono più forti di noi, basta. Non c’è altro da dire. Hanno qualità superiore, hanno giocatori che mantengono l’attenzione fino al 90′. In questi tre anni hanno dimostrato di essere più avanti. Quest’anno ci hanno ribattuto, sono più forti. Non risciamo la soluzione a trovare, può essere tattica e individuale. Qui riusciamo a tenere grande equilibrio, far giocare male la Lazio. Li mettiamo in grossa difficoltà, ma quando la Lazio abbassa questo blocco ripartono in maniera incredibile, hanno un cinismo impressionante. Abbiamo cercato di disinnescare gli esterni, metterli in difficoltà e non sta bastando. Non riusciamo a trovare la soluzione. Se faremo sempre gli stessi errori soffriremo come dei cani”.