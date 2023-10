Atalanta, girandola di bomber: Gasperini rischia di perdere il suo pupillo

Gasperini potrebbe avere un problema non di poco conto; la sua Atalanta, infatti, rischia di perdere un giocatore molto importante

L’Atalanta, dopo il pareggio in Europa League in casa dello Sturm, torna a giocare in campionato con il match della decima giornata; i ragazzi di Gasperini fanno vista ad un Empoli reduce dalla sorprendente vittoria in casa della Fiorentina e con la voglia di fare ottenere un altro grande risultato per continuare a risalire la classifica. Ottenere un risultato positivo non sarà semplice perché la Dea ha la grande occasione di andare al quarto posto in classifica sfruttando il mezzo passo falso del Napoli.

In casa bergamasca potrebbe essere protagonista, dal primo minuto, Muriel; il centravanti è reduce dalla bellissima doppietta in Europa League e sta attraversando un momento di forma decisamente positivo. Le sue qualità nell’uno contro uno e la sua capacità di saltare l’uomo possono andare a fare la differenza; a questo bisogna aggiungere il suo muoversi su tutto il fronte offensivo favorendo gli inserimenti dei propri compagni.

Giocatore, dunque, molto importante per l’Atalanta di Gasperini e che può dare un contributo fondamentale non solo contro l’Empoli ma, in generale, in tutta la stagione considerando i numerosi impegni dei bergamaschi tra campionato e coppe. Il tecnico della Dea, però, rischia di perdere il centravanti classe 1991; una situazione che poterebbe la società ad intervenire sul mercato per rinforzare il reparto offensivo.

Atalanta, Muriel in scadenza di contratto: le ipotesi

Il contratto di Muriel scade il prossimo trenta giugno e, al momento, non sembrano esserci novità sul fronte rinnovo. Ecco perché l’attaccante rischia di lasciare l’Atalanta o nel mercato di gennaio o, a parametro zero, nella prossima sessione estiva. Una situazione non semplice da gestire e che porterebbe la società a dover investire -in parte- i soldi della cessione di Hojlund per arrivare ad un nuovo centravanti.

Al momento non ci sono ipotesi concrete ma è chiaro che la società bergamasca, con l’eventuale addio di Muriel, dovrebbe muoversi per andare a rinforzare il reparto offensivo di Gasperini.

Sembra comunque difficile che il colombiano possa lasciare la Dea nel prossimo mercato invernale con la stagione in corso e le difficoltà, con poco tempo a disposizione, nell’andare a trovare un degno sostituto.

L’Atalanta è impegnata su tre fronti e vuole essere grande protagonista in tutte le competizioni; gli obiettivi sono la lotta per un posto Champions in campionato e provare ad arrivare in fondo nelle coppe.

Stagione dunque importante e con Gasperini che ha bisogno di tutta la rosa a disposizione, compreso Muriel la cui situazione (a questo punto) potrebbe risolversi nel prossimo mercato estivo.