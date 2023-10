Tegola UFFICIALE: frattura e niente Napoli

Brutta tegola arrivata per uno dei big della squadra: la frattura al secondo metatarsi gli impedirà di giocare contro il Napoli

In campo per tutti i novanta minuti nell’ultima, importante, partita, ora deve fare i conti con un lungo periodo di stop.

Una doccia gelata quella che è arrivata questa mattina al Real Madrid: Aurelien Tchouameni resterà fuori dai giochi almeno fino a gennaio 2024. Il comunicato diramato dal club spagnolo non è per nulla tranquillizzante: al centrocampista francese è stata riscontrata una frattura da stress incompleta nel secondo metatarso del piede sinistro.

Il problema dell’ex Monaco non è di poco conto e lo costringerà a saltare una decina di partite. Tra gli impegni nel quale il calciatore non sarà disponibile anche quelli Champions: il 23enne salterà la partita contro il Braga (8 novembre), ma soprattutto quella contro il Napoli del 29 novembre. Probabile l’assenza, salvo clamorosi recuperi, anche contro l’Union Berlino.

Real Madrid, tegola Tchouameni: torna nel 2024

Nel comunicato pubblicato dal Real Madrid non si fa riferimento ai tempi di recupero ma, come detto, per un infortunio del genere potrebbero essere necessari almeno due mesi di stop, costringendo quindi Tchouameni a saltare tutte le gare di questo fine 2023 e ripresentarsi in campo nel 2024.

Una mazza che spegne un po’ l’entusiasmo post Clasico: il Real si è preso la testa della classifica battendo in rimonta il Barcellona nel match più sentito della Liga. Eroe della giornata Jude Bellingham con la sua doppietta nei minuti finali. Una doppietta che è valsa tre punti e il primo posto in coabitazione con la sorpresa Girona.

Ora però il Real dovrà fare a meno di Tchouameni per due mesi, non un’assenza di poco conto per Ancelotti: il francese fin qui aveva giocato tutte le partite, partendo soltanto in due occasioni dalla panchina. Una statistica che dimostra l’importante del 23enne per il Real Madrid.