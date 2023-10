“Se vuole spiegazioni gliele darò” Pioli-Leao, scintille nel post partita

Le parole dell’allenatore del Milan Stefano Pioli dopo il pareggio nella sfida contro il Napoli

Tra infortuni e reazioni esagerate la serata di Stefano Pioli non è stata delle migliori. La rimonta subita dal suo Milan complica il percorso dei rossoneri, che non riescono a vincere un altro big match.

Ai microfoni di ‘Dazn’ il tecnico ha commentato così: “Se avessimo perso anche questa saremmo stati parecchio sfortunati. L’errore è stato concedere il primo gol, abbiamo rimesso il Napoli in gara mentalmente. Solo due reti per tutto quello che abbiamo creato stasera è troppo poco. Avevamo bisogno di freschezza, i calciatori che sono entrati hanno fatto bene, i cambi si fanno per migliorare la squadra.” L’allenatore, interpellato sull’argomento e sulle reazioni palesi dei suoi giocatori, ha chiuso la questione con fermezza: “Se Leao chiede spiegazioni gliele darò”. Un messaggio quindi al calciatore portoghese, che subito dopo la sostituzione si è rivolto all’allenatore chiedendo il motivo della sua scelta.

Pioli, le parole sullo scudetto e sugli infortunati

L’allenatore del Milan, dopo essersi soffermato sull’analisi della partita, ha parlato poi anche dell’obiettivo a lungo termine, che i rossoneri hanno chiaro in mente: la vittoria del campionato.

“Il destino di un allenatore è sempre nelle mani di un club, oggi il nostro obiettivo è fare di tutto per vincere il campionato, dobbiamo lavorare con la mentalità di chi vuole arrivare in fondo”. Il tecnico poi ha fatto il punto sugli infortunati: “Kalulu ha subito una contusione, non avrebbe dovuto giocare ma poi Kjaer non ce l’ha fatta. Pulisic ha avuto un affaticamento al flessore e l’abbiamo tolto per evitare l’infortunio, Pellegrino invece una brutta distorsione”