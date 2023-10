Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 29 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di domenica 29 ottobre 2023

Calciomercato.it vi offre la consueta rassegna stampa quotidiana con i titoli principali presenti sui quotidiani sportivi, italiani ed esteri, di domenica 29 ottobre 2023.

C’è la vittoria della Juventus in primo piano sulla Gazzetta dello Sport che apre con “Juve prima alla fine” con il riferimento al gol di Cambiaso nel recupero della sfida contro il Verona. Tre punti che valgono il primato ai bianconeri, in attesa delle sfide di oggi Inter-Roma e Napoli-Milan. Proprio la partita dei nerazzurri occupa il taglio alto della rosea: “Inter-Rom. Lautaro è un derby” il riferimento all’incrocio con l’ex poco amato Lukaku.

In basso, invece, si parla della partita del ‘Maradona’: “Kvara e Leao, guai a chi si ferma”. Juve in primo piano anche sul Corriere dello Sport: “Come Prima” il titolo di apertura con la foto dell’esultanza di Cambiaso dopo il gol. Riflettori anche su Inter-Roma (“Lukaku fa paura, bolgia a San Siro) e Napoli-Milan (“Garcia: Diversi da Spalletti”). In taglio basso la Fiorentina con l’interesse degli arabi per l’acquisto del club: “Gli arabi vogliono la viola”.

Passando a Tuttosport è ancora la Juventus in apertura: “Fino alla fine, alla faccia dell’arbitro”, chiaro il riferimento alle decisioni di Feliciani e ai due gol annullati a Kean. In taglio alto c’è la vittoria del Torino a Lecce: “Anime e gol: dove c’è Buongiorno c’è Toro”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 29 ottobre 2023

Se in Italia è la Juventus a prendersi la scena, sui quotidiani spagnoli non si può non parlare del Clasico vinto dal Real Madrid con doppietta di Bellingham.

L’inglese si prende la scena su AS che titolo: “Lord Bellingham”. Marca, invece, apre a tutta pagina con il titolo: “Bellingham saca la lengua”. In Inghilterra, invece, riflettori puntati sul derby di Manchester con le pagine sportive del Mirror che aprono con il titolo: “Manchester is Blue”.

Infine, in Francia L’Equipe regala la prima pagina al Mondiale di rugby vinto dal Sudafrica: “All Boks”