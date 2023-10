Pioli ‘accerchiato’: Giroud infuriato col mister e c’è un altro infortunio

La serata del Maradona ha regalato più di qualche brutta notizia a Stefano Pioli e al suo Milan

Tra infortuni e malcontento di chi viene sostituito si complica la situazione del Milan: i rossoneri, che erano andati avanti 0-2 nella prima frazione, si sono fatti rimontare nella ripresa.

Nuvole all’orizzonte per Stefano Pioli. L’allenatore ha infatti perso altri elementi per infortunio: nella sfida del Maradona prima Kalulu e poi Pellegrino, che era entrato al suo posto, sono usciti per infortunio. Il difensore francese si è accasciato a terra al 15′ del primo tempo per un problema muscolare, che si è poi rivelato una contusione alla coscia sinistra. Il suo sostituto, Pellegrino, ha fatto coppia con Tomori per quasi tutto il resto della gara, fino a quando all’86’ si è dovuto arrendere e ha lasciato il campo zoppicante. Notizie pessime per Stefano Pioli, che potrebbe perdere altri due difensori centrali oltre ai già assenti Kjaer e Caldara. Ma per l’allenatore dei rossoneri la serata è stata caratterizzata anche dalla vistose reazioni di malcontento dei giocatori sostituiti, ovvero Leao e Giroud.

Milan, la reazione al cambio di Giroud

All’80’ l’allenatore del Milan Stefano Pioli ho optato per due cambi che hanno rivoluzionato il volto dell’attacco, togliendo dal campo Rafael Leao e Olivier Giroud, che non la prendono bene.

Il calciatore francese, autore della doppietta nel primo tempo che aveva portato avanti i rossoneri, non ha digerito la sostituzione. Al momento del cambio l’attaccante ha alzato le braccia rivolgendosi proprio verso Stefano Pioli, mostrando malcontento e delusione per la scelta del tecnico. Una reazione palese e molto esplicita che farà molto parlare nelle prossime ore.