Mazzitelli, la risorsa in più per la salvezza del Frosinone

Mazzitelli è un giocatore del Frosinone; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del centrocampista

Dopo l’ottima stagione scorsa, il Frosinone ha come obiettivo quello di raggiungere la salvezza e di arrivare all’obiettivo il più in fretta possibile. L’inizio di stagione è stato decisamente positivo con i ragazzi di Di Francesco che, anche quando hanno perso, sono riusciti a dimostrare le loro caratteristiche e la voglia di mettere in mostra le proprie qualità.

Bisogna sottolineare come sarà un campionato non semplice ma l’approccio del Frosinone, all’interno della Serie A, è stato decisamente positivo. Squadra con precisa identità di gioco e questo va attribuito ad un tecnico che si sta prendendo le giuste rivincite dopo quanto successo negli ultimi anni. Uno dei protagonisti di questa squadra, fino a questo momento sempre in campo, è Mazzitelli; il centrocampista può fornire un contributo fondamentale all’interno della rosa di Di Francesco.

Come ha giocato Mazzitelli l’ultima partita: Bologna Frosinone

L’ultima partita di campionato giocata dal Frosinone è stata in casa del Bologna, due squadre che hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi e vogliono essere grandi protagonisti in questa Serie A. Il match è stato vinto dai ragazzi di Thiago Motta che si sono imposti due a uno confermando l’ottimo momento di forma dei rossoblù.

Per quanto riguarda il Frosinone bisogna andare a parlare del match disputato da Mazzitelli; il centrocampista ha fornito una buona prestazione ma nei minuti finali ha ricevuto due cartellini gialli che hanno portato all’espulsione del classe 1995. Un rosso che non può non andare a minare la buona prestazione fornita fino a quel momento.

Fantacalcio: i voti di Mazzitelli

Il Frosinone, come detto, deve raggiungere la salvezza e vuole farlo il prima possibile; all’interno della rosa di Di Francesco non possiamo non citare Mazzitelli che può anche fornire un contributo determinante dal punto di vista del Fantacalcio. Il centrocampista, infatti, può essere importante a livello di gol e assist. L’esordio contro il Napoli è stato macchiato dalla sconfitta e da un cartellino giallo che, a livello, di voto ha inciso molto dal momento che Mazzitelli ha rimediato un quattro e mezzo.

La seconda giornata, contro l’Atalanta, ha visto il centrocampista tra i principali protagonista e la sua prestazione è valsa un buonissimo sei e mezzo. Mezzo voto in meno nella trasferta con l’Udinese dove ha comunque fatto vedere le sue qualità. La miglior prestazione, almeno fino a questo momento, è arrivata contro il Sassuolo; partita che il Frosinone ha ribaltato dopo il doppio svantaggio. Mazzitelli si è reso protagonista con una meravigliosa doppietta che gli ha fatto guadagnare uno splendido quattordici.

Altra sufficienza contro la Salernitana mentre un voto in meno è stato ottenuto contro la Fiorentina in una partita complessa contro una squadra forte. All’Olimpico, in casa della Roma, è arrivato in cinque e mezzo ma la prestazione di Mazzitelli (come di tutta la squadra) è stato positiva. Una nuova sufficienza è stata ottenuta contro il Verona mentre in casa del Bologna il voto, quattro e mezzo, è stato condizionato dal cartellino rosso ricevuto nel finale

Mazzitelli come ha commentato su Instagram

Il centrocampista del Frosinone ha un profilo Instagram dove è solito andare a commentare i risultati della sua squadra; l’ultimo post è stato fatto dopo il successo contro il Verona con Mazzitelli autore di una buonissima partita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Mazzitelli (@lucamazzi36)

Mazzitelli nella probabile formazione Cagliari Frosinone

La prossima partita del Frosinone sarà in casa del Cagliari; un match per nulla semplice considerando il momento dei ragazzi di Ranieri e la loro voglia di ottenere punti preziosi in ottica salvezza. I ragazzi di Di Francesco dovranno mettere in campo le loro qualità ed imporre il proprio gioco; l’allenatore dovrà fare a meno di Mazzitelli che sarà assente per via dell’espulsione ricevuta contro il Bologna.

Assenza pesante nel centrocampo del club neopromosso; vediamo la probabile formazione del Frosinone senza il classe 1995. Turati; Marchizza, Romagnoli, Okoli, Oyono; Barrenechea, Bourabia; Garritano, Reinier, Soulé; Cheddira.

Mazzitelli nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo detto dell’importanza di Mazzitelli all’interno della rosa del Frosinone ma anche a livello fantacalcistico; il centrocampista, infatti, ha dimostrato di poter essere decisivo con il tiro da fuori e l’inserimento alle spalle della difesa. Vediamo, fino a questo momento, le statistiche aggiornate di Mazzitelli.

Gol: due

Assist: nessuno

Ammonizioni: due

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 6.44

Mazzitelli, centrocampista importantissimo per il Frosinone

Il sistema di gioco di Di Francesco è un 4-2-3-1 che testimonia la volontà dell’allenatore di voler imporre il proprio gioco per andare ad ottenere l’obiettivo il prima possibile. La squadra ha immediatamente recepito i dettami tattici del tecnico e questo si sta vedendo ad ogni settimana.

Tra i principali protagonisti della squadra troviamo, senza ombra di dubbio, Mazzitelli; il centrocampista ha un ruolo fondamentale sia per dare una mano al reparto difensivo sia nell’area di rigore avversaria con inserimenti e tiri da fuori. Un giocatore determinante e di cui difficilmente Di Francesco può fare a meno.