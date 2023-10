Lukaku-Inter per lo scudetto: il verdetto ribalta il campionato

L’attaccante belga quest’oggi per la prima volta di scena a San Siro da avversario dei nerazzurri

E’ stato senza alcun dubbio uno dei ritorno più attesi a San Siro, quello di Romelu Lukaku di questo pomeriggio da avversario dell’Inter. Per la prima volta da avversario dopo il clamoroso quanto inaspettato addio della scorsa estate, l’attaccante adesso in prestito alla Roma ha generato parecchia rabbia nei tifosi nerazzurri come dimostrato dai ‘preparativi’ degli ultimi giorni.

Una storia che sembrava essersi ricucita nell’estate 2022, con il grande ritorno fortemente voluto dallo stesso Lukaku in prestito dal Chelsea. Nonostante l’annata contraddistinta da fastidiosi infortuni nella prima parte, anche il rapporto con la tifoseria era nettamente migliorato. Da più parti vi era infatti la convinzione che il belga sarebbe rimasto ancora per qualche altra stagione in maglia nerazzurra, come sbandierato più volte dallo stesso calciatore pubblicamente.

Il clamoroso dietrofront della scorsa estate, invece, ha cambiato totalmente ogni scenario. L’Inter in primis non si sarebbe mai aspettata che Lukaku – nei giorni in cui il club trattava con il Chelsea l’acquisto a titolo definitivo del suo cartellino – stesse in realtà valutando un possibile passaggio alla Juventus. Ad oggi, inoltre, non sono nemmeno così chiare le motivazioni che hanno spinto Big-Rom ad una scelta del genere, in attesa di una sua spiegazione ufficiale già preannunciata da settimane.

Calciomercato Inter, il verdetto è chiaro: con Lukaku sarebbe stato scudetto

Nella giornata in cui Lukaku torna a San Siro da avversario dell’Inter, proprio il centravanti belga è stato il protagonista del sondaggio di Calciomercato.it.

Ai nostri utenti di Twitter è stato infatti chiesto in quale squadra, tra quelle attualmente in lotta per lo scudetto nelle parti alte della classifica, Lukaku avrebbe potuto nettamente spostare gli equilibri verso la vittoria del campionato. Con il 41,7% dei voti ricevuti, l’Inter è stata scelta come formazione che con Big-Rom avrebbe avuto vita facile sulle avversarie. Alle spalle del club nerazzurro si è posizionata invece la Juventus di Allegri con il 29,2%, davanti al Milan di Pioli con il 20,8% e il Napoli di Rudi Garcia più staccato con l’8,3%.