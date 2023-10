Lukaku contro Barella: un calcio di rabbia

Occhi puntati sull’attaccante belga e la sua partita, in quello che è stato il suo stadio. Ecco come è andata

Una partita complicata quella vissuta da Romelu Lukaku. L’attaccante belga è stato bersagliato già prima del calcio d’inizio di Inter-Roma, da quelli che sono stati i suoi tifosi.

Già durante il riscaldamento, cos’, l’ex nerazzurro è stato contestato, con fischi e cori, poi la sua partita, valevole per la decima giornata di Serie A, non è stata certo esaltante. Sono stati davvero pochi gli spunti per mettersi in mostra. Nei minuti finali ci ha provato, da posizione defilata, ma ha calciato addosso a Barella. Un calcio quasi di rabbia per una partita difficile, in cui non ha potuto far male ai suoi ex compagni come avrebbe voluto, per regalare una gioia alla sua Roma.