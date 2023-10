Inter-Roma, Pinto non ci crede: “Non capisco come sia possibile”

Le dichiarazioni del dirigente della Roma, prima del calcio d’inizio della sfida contro l’Inter. Ecco le sue parole

Pochi minuti e avrà il via Inter-Roma, match valevole per la decima giornata di Serie A. E’ la partita di Romelu Lukaku e del suo ritorno a San Siro.

Tiago Pinto, intervenuto ai microfoni di DAZN, prima del calcio d’inizio della partita, ha così parlato: “Tutte le partite valgono tre punti – esordisce il dirigente -. E’ un match difficile contro una squadra che è arrivata finale di Champions League, ma noi ci siamo preparati nel modo migliore. Lukaku? Io non riesco a capire come si faccia a giocare di domenica e non di lunedì, dopo essere scesi in campo giovedì, non ha avuto molto tempo per prepararla e pensarci. Ma è tutto normale, è il calcio. Ora Romelu sta costruendo la sua storia alla Roma dopo averlo fatta all’Inter”.

Inter-Roma, Pinto: “Hanno i dirigenti più bravi”

L’Inter ha deciso di non far parlare i suoi tesserati prima del calcio d’inizio della sfida di San Siro, né giocatori, né dirigenti né Simone Inzaghi.

Nessun nerazzurro si è dunque presentato ai microfoni di DAZN: “Hanno i dirigenti più bravi di Italia non mi metto a commentare le loro scelte”, ha concluso Tiago Pinto.