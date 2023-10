Zalewski come sta giocando? Ecco le statistiche

Zalewski è un giocatore della Roma; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del terzino giallorosso

La Roma, nell’ultima sessione di mercato, ha chiuso diverse operazioni di mercato regalando a Mourinho una rosa completa e in grado di poter competere su tutti i fronti. I giallorossi hanno obiettivi importanti; per quanto riguarda il campionato la voglia è di andare a lottare per un posto nella prossima Champions mentre nelle coppe si vuole arrivare in fondo specialmente in Europa League dopo quanto successo l’anno scorso.

Mourinho, come detto, può contare su una rosa profonda e con elementi di qualità; tra i protagonisti giallorossi, per la stagione in corso, non possiamo non andare a menzionare Zalewski. L’esterno offre diverse soluzioni all’interno della partita e può fornire un contributo determinante per il raggiungimento dei vari obiettivi.

Come ha giocato Zalewski nell’ultima partita: Roma Monza

L’ultima partita giocata dalla Roma è stata la gara casalinga contro il Monza; un match complicato nonostante i giallorossi abbiano avuto l’uomo in più per tutto il secondo tempo a causa dell’espulsione di D’Ambrosio. I ragazzi di Palladino, infatti, si sono difesi bene andando a creare diverse difficoltà ai giallorossi in ripartenza. Alla fine, però, gli uomini di Mourinho sono riusciti ad ottenere la vittoria grazie al gol di El Shaarawy.

L’azione del gol è partita da Zalewski che ha puntato il suo diretto avversario e ha fatto partire il cross dal quale poi si è sviluppata tutta l’azione. L’ingresso in campo (era partito dalla panchina) dell’esterno è risultato, dunque, determinante per permettere alla sua squadra di raggiungere i tre punti.

Fantacalcio: i voti di Zalewski

Parliamo, dunque, di un giocatore importante per la Roma e in grado di essere determinante anche a livello fantacalcistico. L’esterno accompagna costantemente l’azione offensiva della propria squadra e, proprio per questo, può fornire un contributo a livello di gol e assist. L’esordio di Zalewski è arrivato alla prima giornata di campionato contro la Salernitana in un match terminato due a due; l’esterno ha fornito una buona prestazione ottenendo un bel sei.

Le successive due partite, contro Verona e Milan, non sono state fortunate per la Roma che in totale ha raccolto due sconfitte. Per quanto concerne Zalewski, il classe 2002 ha fornito due prestazioni tutto sommato positive ma il voto è stato condizionato dai risultati della squadra uscita con zero punti. L’esterno ha ottenuto, come voto, due cinque e mezzo.

Rimasto fuori con l’Empoli, è tornato in campo nella trasferta di Torino dove è entrato a gara in corso; anche in questo caso la prestazione è stata buona ma il voto, cinque e mezzo, è dettato anche dal risultato finale con i granata che hanno ottenuto il pareggio nel finale di gara. Assente nelle successive tre partite di campionato, l’esterno è tornato (come detto) contro il Monza; entrato nella ripresa, il suo ingresso è stato fondamentale per permettere alla Roma di vincere la partita e conquistare tre punti importanti in classifica.

Zalewski come ha commentato su Instagram

L’esterno della Roma ha un profilo Instagram dove è solito commentare i risultati della sua squadra; l’ultimo post riguarda la partita di Europa League mentre, per quanto riguarda il campionato, ha postato al termine del match, vinto, contro il Monza.

Zalewski nella probabile formazione di Inter Roma

La prossima giornata di campionato vedrà la Roma fare visita all’Inter; un big match tanto importante quanto complicato. I giallorossi, dopo gli ultimi risultati positivi, vogliono confermarsi in casa di quella che, probabilmente, è la squadra più forte della Serie A. Novanta minuti in cui il principale protagonista sarà, per forza di cose, Lukaku; il centravanti belga, grande ex del match, dovrà trascinare la Roma contro la sua ex squadra.

Per quanto riguarda Zalewski, invece, l’esterno dovrebbe partire dalla panchina considerando la presenza (dal primo minuto) di Spinazzola. Nell’epoca dei cinque cambi, però, ci sarà sicuramente spazio per il classe 2002 che potrà sicuramente dare un contributo importante all’interno del match. Andiamo a vedere la probabile formazione della Roma con la presenza, inizialmente in panchina, dell’esterno. Rui Patricio; N’Dicka, Llorente, Mancini; Spinazzola, Aouar, Paredes, Cristante, Karsdorp; Lukaku, Belotti.

Zalewski nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

L’esterno, dunque, è un giocatore importante per la Roma ma anche a livello fantacalcistico; chi ha deciso di puntare su di lui può ricevere diverse soddisfazioni in termini soprattutto di assist considerando la sua abilità nell’accompagnare costantemente l’azione della squadra. Vediamo le statistiche aggiornate, fino a questo momento, di Zalewski.

Gol: nessuno

Assist: nessuno

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 5.7

Zalewski, terzino sinistro a disposizione di Mourinho

Nel sistema di gioco della Roma, il 3-5-2, gli esterni hanno un ruolo fondamentale considerando come debbano svolgere sia la fase difensiva sia quella offensiva. A sinistra, oltre che su Spinazzola, Mourinho può contare anche su Zalewski la cui importanza è prima di tutto tattica dal momento che ha la possibilità di giocare anche a destra.

Un giocatore, dunque, fondamentale all’interno della rosa giallorossa. Zalewski può risultare determinante dal momento che accompagna con costanza la manovra offensiva della squadra facendosi trovare pronto nei pressi dell’area di rigore avversaria. Per gli obiettivi della Roma, l’esterno classe 2002 può avere un ruolo molto importante.