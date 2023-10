Taremi si avvicina all’Inter: dall’Iran sono sicuri

Il futuro di Mehdi Taremi sembrerebbe essere sempre più vicino all’Inter. Il vice CT dell’Iran Rezaei è convinto della volontà del calciatore di trasferirsi in nerazzurro

Il principale obbiettivo per l’attacco dell’Inter resta Medhi Taremi, sia per gennaio che per l’estate. Il vice CT dell’Iran Rahman Rezaei ha parlato a Sportitalia riportando la forte volontà del calciatore di trasferirsi in nerazzurro.

L’Inter ha iniziato nel migliore dei modi la stagione, sia in Champions che in Serie A. Nonostante questo sono state evidenziate alcune lacune nella rosa, in particolare in attacco. L’acquisto di Marcus Thuram si sta rivelando, al momento, una scelta vincente, in più Lautaro Martinez ha avuto un avvio straordinario, ma potrebbe non mantenere tutto l’anno questo ritmo. Al contrario, però, Alexis Sanchez e Marko Arnautovic non hanno dato molte garanzie ad Inzaghi.

Per queste motivazioni Giuseppe Marotta sta sondando il mercato per provare a prendere una nuova punta già a gennaio. Il primo nome sulla lista dei nerazzurri è Mehdi Taremi, attaccante iraniano del Porto, che in estate era stato vicinissimo al Milan. Il calciatore ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, perciò il club portoghese potrebbe decidere di venderlo a gennaio per monetizzare qualcosa dal suo addio.

A parlare della situazione è stato anche il vice Ct dell’Iran, intervistato ai microfoni di Sportitalia. Rahman Rezaei ha affermato: “Ho parlato con Taremi del suo futuro, gli piace molto l’opzione Inter. Si sente pronto per il salto di qualità, per lui è arrivato il momento di lasciare il Porto“. Si prospetta, dunque, un nuovo derby di mercato tra Inter e Milan, per l’attaccante classe 1992.

Telenovela Taremi, Rezaei: “All’Inter già a gennaio, se ce ne fosse la possibilità”

L’Inter è diventata la prima pretendente per il cartellino di Mehdi Taremi, superando il Milan che però rimane comunque in corsa. L’attaccante iraniano potrebbe approdare in Italia a parametro zero la prossima estate, ma Marotta proverà ad accelerare i tempi per superare la concorrenza.

Per l’Inter sarebbe importante avere Taremi già per in inverno, per la seconda parte di stagione. Marotta è già al lavoro per vedere la fattibilità dell’operazione, mentre Rezaei ha parlato della volontà del calciatore: “È attratto dall’ipotesi Inter, se ce ne fosse la possibilità andrebbe anche a gennaio”. Il porto, a sei mesi dalla scadenza del contratto, potrebbe chiedere per il calciatore una cifra poco inferiore ai 10 milioni di euro.

Il costo dell’operazione, però, non è l’unica problematica che frena l’arrivo in inverno di Taremi. Per il primo periodo del 2024, infatti, l’Iran sarà impegnata nella Coppa d’Asia, perciò il calciatore sarebbe indisponibile per quasi un mese. Nessun problema, invece, per quanto riguarda le competizioni europee. Nonostante abbia giocato la Champions con il Porto, infatti, potrebbe essere inserito lo stesso nella lista dell’Inter per gli eventuali ottavi di finale.