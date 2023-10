Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 28 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 28 ottobre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 28 ottobre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Chi incastra Mou”. In 4 su Lukaku e Thuram per non rimpiangerlo. “Juve, puoi dire scudetto”, se batte il Verona è in testa: Allegri ci crede. Pioli, ascolta Sacchi. Una multa per Zaniolo.

“Adesso parla Lukaku”, questa l’apertura del Corriere dello Sport. Domani Big Rom difende la sua Roma: c’è l’Inter, vale tutto. Allegri, un primato atteso da 124 partite. Garcia, sorvegliato speciale. Zaniolo dal pm: “Sono pulito”. Salernitana nei guai: ko a Marassi.

Così apre il quotidiano Tuttosport: “Vlahovic più i tifosi: operazione 1° posto”. La Juve può tornare in vetta dopo oltre tre anni. Rischiatutto Juric: “Ho sbagliato, cambio”. Alta tensione: vietati i fischietti anti-Lukaku. Lampo Gudmundsson: Gilardino inguaia Inzaghi. Bellingham sfida Xavi e i baby d’oro del Barça.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 28 ottobre 2023

Uno sguardo anche all’estero e alle prime pagine in particolare della stampa spagnola con la partitissima tra Barcellona e Real Madrid.

“Un Clasico con futuro”, questo il titolo sulla prima pagina del quotidiano AS sulla sfida odierna tra le due grandi rivali del calcio spagnolo. “Rolling Barça” è invece l’apertura del Mundo Deportivo: la squadra di Xavi punta al sorpasso in classifica sui ‘Blancos’ di Ancelotti.