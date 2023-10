Lecce-Torino, tutte le big li osservano: a giugno parte l’assalto

Lecce-Torino rappresenta una partita fondamentale anche sul mercato con le big che osservano due dei principali protagonisti

Una sfida, quella tra Lecce e Torino, tra due squadre che stanno vivendo un momento completamente diverso. I padroni di casa, infatti, hanno avuto un grande avvio di stagione e sono a tredici punti dopo nove giornate frutto di tre vittorie, quattro pareggi e due sconfitte con Juventus e Napoli. La squadra, specialmente in casa, sa come mettere in difficoltà gli avversari; il Lecce, infatti, ha una precisa idea di gioco e sfrutta al meglio le proprie caratteristiche.

Come detto, il Torino è in una situazione decisamente opposta; due soli punti nelle ultime cinque partite, sei gol fatti, dodici subiti, la vittoria che manca dal tre a zero sul campo della Salernitana e l’infortunio di Schuurs che toglierà, a Juric, uno degli elementi più importanti all’interno della rosa granata. La partita di oggi è fondamentale per entrambe le squadre e mette di fronte due giocatori che potrebbero essere protagonisti anche in ottica mercato.

Iniziamo dal Lecce e non possiamo non andare a menzionare Krstovic, centravanti classe 2000 che sta dimostrando di poter trascinare la propria squadra alla salvezza. Dopo nove giornate ha messo a segno nove gol e una serie di prestazioni di assoluto livello; le sue qualità all’interno dell’area di rigore possono risultare determinanti per l’obiettivo del club, la permanenza nel massimo campionato italiano.

Abbiamo detto di come potrebbe essere tra i protagonisti della prossima sessione estiva di mercato; le prestazioni del centravanti, infatti, non sono passate inosservate e sembrano essere diverse le squadre interessate al classe 2000.

Krstovic vs Sanabria: il punto sugli attaccanti di Lecce e Torino

Da una parte Krstovic, dall’altra Sanabria; il centravanti granata, ancora fermo a zero gol, vuole cambiare passo per trascinare la sua squadra fuori da un momento decisamente complicato. Il classe 1996 sarà il titolare nel match contro il Lecce, occasione da non perdere considerando anche le non perfette condizioni di Zapata.

Proprio l’arrivo dell’attaccante colombiano ha messo in discussione la titolarità di Sanabria; il centravanti, nella prossima sessione di mercato estiva, potrebbe anche ipotizzare l’addio al club e questo andrebbe a favorire l’interesse di diverse squadre considerando la qualità e la forza fisica del centravanti paraguaiano.

Oggi, in Lecce Torino, saranno uno contro l’altro con l’unico obiettivo di fare bene per la propria squadra; in futuro, invece, potrebbero essere al centro delle voci di mercato e la sfida odierna, da questo punto di vista, è molto importante.