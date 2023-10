Insulti razzisti contro Vinicius: comunicato UFFICIALE del Barcellona

Il Superclassico ha premiato il Real Madrid grazie alla doppietta del solito Bellingham: il tema razzismo, però, è ritornato a farla da padrone

Grazie ad una doppietta di Bellingham, il Real Madrid è riuscito a ribaltare l’iniziale vantaggio firmato da Gundogan, raccogliendo tre punti di vitale importanza. Il super classico contro il Barcellona, però, continuerà a calamitare l’attenzione mediatica ancora per diversi giorni.

Secondo quanto rivelato da Marca, infatti, alcuni tifosi del Barcellona avrebbero rivolto a Vinicius insulti razzisti nel corso della gara. Cori che si sarebbero levati in maniera evidente dalle tribune, da cui sarebbe partito anche un oggetto simile ad una banana. Non è la prima volta che Vinicius è costretto a subire episodi di questo genere, visto che anche contro il Siviglia si erano materializzati episodi analoghi.

Ad ogni modo, il Barcellona ha preso immediatamente una posizione ufficiale a riguardo. Ecco lo stringato comunicato apparso sui profili del club catalano: “L’FC Barcelona difenderà sempre i valori del calcio e dello sport come il rispetto per il rivale e per questo motivo indagherà su qualsiasi insulto razzista che possa essersi verificato questo pomeriggio durante la partita contro il Real Madrid“. Staremo a vedere se ed eventualmente in che modo verranno presi provvedimenti.