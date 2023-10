Fischietti per Lukaku, non è ancora finita: multa ridicola

Fischietti per Lukaku, non è ancora finita. Spunta anche l’ipotesi multa per chi li introdurrà allo stadio. Tutti gli aggiornamenti

Alla vigilia di Inter-Roma, la partita del grande ex Romelu Lukaku, tiene banco il divieto della Questura di Milano, avallato dalla FIGC, per l’introduzione dei fischietti da parte dei tifosi nerazzurri.

Come riportato da Franco Vanni de ‘La Repubblica’, ieri a mezzogiorno era arrivato l’ok, in serata il dietrofront e lo stop. La contestazione coi 30mila fischietti, già riservata dai tifosi della Fiorentina a Vlahovic, era stata autorizzata dal Gruppo operativo di sicurezza. Successivamente è però arrivato il divieto della FIGC a “strumenti che arrecano molestia”. Una decisione che ha scatenato le polemiche della Curva Nord e dei tifosi nerazzurri. A decidere per il no ai fischietti è stata la questura, sono invece autorizzati tamburi e megafoni.

Fischietti per Lukaku: tutti gli aggiornamenti verso Inter-Roma

Nonostante lo stop, al momento l’intenzione della curva dell’Inter è di distribuire comunque i fischietti. Chi li userà allo stadio, rischierà un’ammenda di solo 22 euro.

Come riferito da ‘Tuttosport’, la Roma ha smentito di aver esercitato pressione per il divieto pur avendo partecipato alla riunione del Gos. Alcuni fischietti, vista la dimensione, entreranno comunque a San Siro e non sono da escludere novità importanti, in un senso o nell’altro, nella giornata di oggi.