Faraoni scatena la polemica: il gesto diventa virale

Al momento del secondo gol annullato di Kean, il comportamento di Faraoni non passa inosservato: il video diventa virale, che polemiche

Non sono certo mancati gli episodi polemici in Juventus-Verona: due gol annullati, un’espulsione richiesta, un rigore reclamato.

Tanto lavoro per il Var che ha spinto Feliciani ad annullare le due reti di Kean, ma anche per le moviole post partita. C’è da commentare il pugno di Gatti a Djuric, non sanzionato dal direttore di gara, ma l’attenzione non è soltanto sulle decisioni arbitrali.

In occasione della seconda rete annullata a Kean, infatti, il comportamento di Faraoni non passa inosservato e scatena le polemiche. Tutto nasce quando l’attaccante della Juventus sbraccia per difendere palla, colpendo al volto l’avversario che cade a terra. L’azione prosegue, l’arbitro non interviene e Kean va anche a finalizzare battendo Montipò.

Feliciani poi, richiamato dal Var, annulla la rete, ma c’è un video che mostra come Faraoni segue l’azione. Dopo essere finito a terra colpito da Kean, il capitano del Verona si inginocchia e segue l’azione che porta al gol. Una volta che la palla finisce in rete, Faraoni si butta nuovamente a terra, per richiamare l’attenzione del direttore di gara.

Juventus-Verona, polemiche per il comportamento di Faraoni

Una scena che è stata molto criticata da parte dei tifosi della Juventus, ma non solo. In tanti hanno accusato di anti-sportività il difensore del Verona e sui social è montata la protesta.