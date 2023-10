Cassano esplosivo, che attacco a Lukaku: “Preso per il c**o”

L’ex attaccante di Inter e Roma si scaglia contro il belga atteso da un clima infernale al ‘Meazza’: “Evita di parlare perché il disastro lo hai già fatto”

Cresce l’attesa per Inter-Roma, che per molti – lo è sicuramente per gli interisti – è piuttosto Inter contro Lukaku, con il belga atteso da un clima infernale. Il belga è considerato un vero e proprio ‘traditore’ dai tifosi nerazzurri. Uno di questi è illustrissimo, ovvero Antonio Cassano andato all’attacco del numero 90 giallorosso nell’ultima diretta Twitch della ‘Bobo Tv’.

“Ha trovato la scusa della finale di Champions, ma effettivamente la gara col Manchester City meritava di giocarla Dzeko – ha esordito ‘FantAntonio’ – Ma io dico, come si fa”-

“Sembrava dovesse restare all’Inter, che per lui aveva fatto un sacrificio importante, invece lui si mette a trattare con Milan e Juventus non dando spiegazioni. Poi dice, ‘un giorno parlerò…’. Senti, caro Lukaku, evita di parlare perché il disastro lo hai già fatto. Noi interisti non lo ca****mo neanche uno come lui, ora fuori dalle palle”.

Cassano poi ha rincarato legandosi alle parole di Mourinho sceso in soccorso del belga lanciando una frecciata alla società Inter.

“Non è questione se è importante o meno per la squadra di Inzaghi come dice Mourinho, ma conta l’uomo e conta l’amicizia. Era ‘morto’ due volte e per due volte l’Inter lo ha ripreso. Nel mentre non rispondeva ai suoi compagni e trattava con le squadre rivali. La mia sensazione è che va dove gli danno più soldi, dell’Inter l’unica cosa che potrà dire quando si deciderà a parlare è che i dirigenti nerazzurri gli hanno chiesto di aspettare. Ma questo è normale, l’Inter non è il Paris Saint-Germain”.

Inter-Roma, Cassano contro Lukaku: “Ha tradito anche Inzaghi”

Per Cassano, Lukaku ha tradito anche Inzaghi “che aveva preferito a lui a Dybala”.

“Non poteva aspettare – si chiede l’ex attaccante di Inter e Roma – Doveva per forza trattare con quei due club? Alla fine bastava alzare il telefono e dire che lo stava facendo e che, se fosse stato libero, alla fine poteva andare ancora all’Inter”.

“Sarebbe stato chiaro – sottolinea Cassano – invece lui ha pure parlato di grande amore… Magari ora lo dice della Roma e poi l’anno prossimo per un’altra squadra, se questa gli offrisse di più”.

Lukaku sedotto e abbandonato da Milan e Juve, specie dai bianconeri: “Caro Romelu, ti hanno preso per il c**o, perché se avessero potuto ti avrebbero preso”.