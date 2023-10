Caso scommesse, Casini preoccupato: “Un fenomeno che continua”

Caso scommesse, parla il presidente della Lega Serie A Casini: “Un fenomeno che continua a manifestarsi”

Dopo Fagioli, è arrivato il patteggiamento di Sandro Tonali per il caso scommesse. La squalifica di 10 mesi è ufficialmente estesa anche a livello internazionale.

Il Newcastle perde così il suo grande colpo estivo: il centrocampista ex Milan salterà l’Europeo e tornerà in campo a settembre, saltando l’intera stagione. Sulla vicenda è tornato a parlare anche il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini: “L’abbiamo vissuta con sgomento perché è un fenomeno antico che continua purtroppo a manifestarsi. È fondamentale accompagnare la formazione, non solo sportiva, anche con una formazione personale e culturale”.

Casini lancia l’allarme: “Scommesse? Bisogna aiutare i ragazzi”

Il numero uno della Serie A manda un messaggio a tutti i club: “Ci vuole l’impegno di tutti nel supportare questi campioni da ogni punto di vista compreso quello psicologico”.

“Oggi con la tecnologia è diventato tutto facile, anche sbagliare. Per questo è fondamentale che anche la scuola aiuti a capire come va usata”, ha concluso Casini. Dopo Fagioli e Tonali, si attende ora il verdetto per Nicolò Zaniolo, ascoltato nelle scorse ore dalla Procura di Torino.